LM ONLINE: PSG hájí náskok proti United, AS Řím hraje v Portu | iSport.cz

Dvěma středečními zápasy pokračují odvetné zápasy osmifinále Ligy mistrů. Hráči Paris Saint-Germain budou doma hájit dvougólový náskok proti Manchesteru United, který si zajistili vítězstvím 2:0 na Old Trafford před třemi týdny. Rudé ďábly čeká náročný úkol, protože budou postrádat minimálně sedm hráčů včetně Paula Pogby, domácím bude chybět největší hvězda Neymar. Ve druhém zápase se na hřišti Porta představí loňský semifinalista AS Řím, který si do Portugalska přivezl výhru 2:1 z úvodního duelu. Oba zápasy můžete sledovat v ONLINE reportáži na iSport.cz.