Ronaldo před bitvou s Atlétikem prosí protestující fanoušky: Sjednoťme se! | iSport.cz

Ztrácejí dva góly. Čeká je náročná bitva. Juventus je odhodlaný zabojovat a pokusit se v osmifinále Ligy mistrů proti Atlétiku Madrid o obrat. V čele s Cristianem Ronaldem.

Právě hvězdný Portugalec promluvil před klíčovým soubojem k fanouškům, které vyzývá k jednotě. „V úterý vás budeme potřebovat,“ hlásí před obtížným zápasem nejreprezentativnější hráč Juventusu. Je to logické. Klub i Ronaldo samotný doufají, že se jim podaří zvládnout utkání o bytí a nebytí a zvrátit nepříznivé skóre z prvního duelu. V něm totiž po brankách Josého Maríi Giméneze a Diega Godína prohrála „stará dáma“ 0:2.

Na své příznivce se obrátil italský klub i proto, že v pátečním ligovém duelu proti Udinese (4:1) si navzájem nadávali, pískali na sebe a podpora vlastního týmu šla stranou. To má jednoduchou příčinu. Fanoušci z jižní tribuny, takzvané „Curva Sud“, se totiž celou sezonu bouří proti drahým lístkům. Pro turínský celek by bylo nepříjemné, kdyby se něco podobného opakovalo i v úterní odvetě osmifinále Ligy mistrů. Při ní potřebuje, aby ho nabíjeli fanoušci energií a hnali kupředu.

„Věřím v nás. Jsme doma silní, ale potřebujeme své fanoušky. Pomozte nám, bude to speciální večer. Chci říct: myslete pozitivně, věřte, můžeme to společně dokázat, ale potřebujeme vaši pomoc. Spojte své síly a vytvořte pěknou atmosféru, ať je nám na stadionu hezky. My budeme na hřišti dělat svou práci, pokusíme se skórovat a vyhrát, ale potřebujeme i vaši podporu“ uvedl pro klubovou televizi CR7.

Zástupci z jižní tribuny přišli s vyjádřením, že svůj tým v bitvě o postup podpoří. „Nechceme ustupovat, ani se zaprodávat. Přijdeme jen kvůli lásce k našemu dresu,“ říkají. Nespokojenost tedy zůstává, ale v úterý večer budou všichni na jedné lodi.

Fanoušci týmu pomůžou, přesto hlavní bitva čeká svěřence Massimiliana Allegriho na hřišti. A bude to boj vskutku složitý. Vždyť Juventus v předchozích třech vzájemných pohárových zápasech nedokázal Atlético ani jednou porazit, dokonce mu nevstřelil žádný gól. Španělé navíc momentálně drží v Lize mistrů sérii 361 minut bez inkasované branky.

„Všichni víme, že Atlético je silné, velmi dobře brání, neriskuje a hraje na rychlé brejky, ale jsme na to připravení. Uděláme vše, abychom se probojovali do čtvrtfinále,“ ubezpečil Ronaldo. „První zápas? Takový je fotbal. Nemysleli jsme si, že prohrajeme 0:2, ale v Lize mistrů se může stát cokoliv,“ konstatoval.

Ronaldo také promluvil o tom, jak je spokojený v italském klubu. „V Juventusu prožívám fantastickou sezonu, zejména v lize. Jsme první, máme náskok 16 bodů na druhého, jsme všichni spokojení,“ řekl.

A jaké je tajemství úspěchu 34leté hvězdy? „Nemám žádné tajemství. Je to jen o mém odhodlání a vášni pro tento sport. Bavil jsem se fotbalem v Portugalsku, Anglii, Španělsku a nyní i v Itálii,“ řekl na závěr.

Ronalda a spol. čeká odveta osmifinále Ligy mistrů proti Atlétiku Madrid dnes od 21 hodin.