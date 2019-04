Hrdinu Spurs nemile překvapili. Zraněný Kane jásal, kouč byl pyšný | iSport.cz

Chyběla jim největší hvězda, oni ale našli jinou. A ta je dotáhla až k postupu do semifinále Ligy mistrů. Když v 58. minutě prvního čtvrtfinále opustil hřiště kvůli zranění hvězdný kanonýr Harry Kane, věřili v jeho postup jen ti nejzarytější příznivci. Tottenham se ale v obou zápasech s Manchesterem City mohl spolehnout na jiného tahouna. Jihokorejský klenot - Heung-Min Sona.

Šestadvacetiletý křídelník rozhodl první duel (1:0) gólem v 78. minutě a svůj um prokázal i v odvetě na stadionu soupeře. Spurs sice prohráli 3:4, ale dva góly Sona výrazně pomohly k postupu mezi nejlepší čtyřku.

„Neuvěřitelné. Musíte si uvědomit, že hráli bez svého talismanu. Nehrál Harry Kane. Fanoušci Tottenhamu se báli: ´Nemáme svého hlavního muže.´ Ale Spurs našli jiného tahouna. Son ukázal, že miluje zodpovědnost. Vzal vše na svá bedra. Způsob, jakým hrál, byl zejména v prvním poločase odvety nádherný,“ vyzdvihl výkon Jihokorejce Rio Ferdinand, bývalý anglický reprezentant.

„Kohouti“ narazí v semifinále na po úspěchu hladové mladíky Ajaxu Amsterdam a v prvním domácím duelu budou muset řešit poměrně velkou nepříjemnost. Nejen, že jim bude chybět zraněný Kane, ale také právě Son. Bývalý hráč Hamburku či Leverkusenu totiž vyfasoval za držení Kevina De Bruyneho třetí žlutou kartu a čeká ho jednozápasový stop.

Fakt, že nemůže nastoupit v prvním semifinále, se rodák z Čchunčchon dozvěděl až po zápase od novinářů. „Nevěděl jsem to,“ reagoval překvapivě zaskočený Son v rozhovoru pro Sky Sports.

Heung-Min Son informed on German TV that he’s out suspended for the semi-final first leg.



Reaction: “I didn’t know!” pic.twitter.com/Qw4Uf5xJAK — Archie Rhind-Tutt (@archiert1) April 17, 2019

Celkově diváci na Etihad Stadium viděli strhující zápas. Nádhernou podívanou. Manchester City a Tottenham předvedly něco nezapomenutelného. Rekordní počin v podobě čtyř gólů v úvodních jedenácti minutách se bude asi jen těžko překonávat.

Šťastnější, a to doslova, byli na konci hráči Spurs, kteří ač prohráli 3:4, mohli oslavovat postup mezi nejlepší čtyři týmy nejprestižnější evropské klubové soutěže. Citizens sice dokázali v nastavení druhé půle dostat míč popáté do sítě soupeře, ale po zásahu VAR a odhaleném ofsajdu zaplavil stadion místo bujarých oslav smutek. To v Londýně se slavilo. Pozadu nezůstal ani hvězdný Kane. „Miluji vás hoši!“ napsal do popisku videa, které zveřejnil bezprostředně po závěrečném hvizdu na svém Instagramu.

Spokojenost, jak jinak, čišela po velkém úspěchu i z trenéra Tottenhamu Mauricia Pochettina. „Neuvěřitelné, jak to skončilo. Jsem tak pyšný. Moji hráči jsou hrdinové. Jsem za ně a za naše fanoušky tak šťastný,“ jásal kouč Spurs.

Oba celky si to na hřišti Manchesteru City rozdají již v sobotu od 13:30 znovu, tentokrát v Premier League. A i zde půjde o hodně. Citizens se přetahují o první místo s Liverpoolem, zatímco Tottenham bojuje o to, aby se udržel v nejlepší čtyřce zajišťující místo v Lize mistrů.

Jak se vyvíjel duel Manchester City - Tottenham 4. minuta - Raheem Sterling 1:0 7. minuta - Son Heung-Min 1:1 10. minuta - Son Heung-Min 1:2 11. minuta - Bernardo Silva 2:2 21. minuta - Raheem Sterling 3:2 59. minuta - Sergio Agüero 4:2 73. minuta - Fernando Llorente 4:3 - domácí reklamovali ruku, po kontrole videa sudí gól uznal 90.+3 minuta - Raheem Sterling dává pátý gól domácích, po zásahu VAR nebyl uznán, kvůli předchozímu těsnému ofsajdu Sergia Agüera