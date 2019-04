City ve VARu: Guardiolu zrušený gól zmrazil. Šílené, říká opora Tottenhamu | iSport.cz

Po úvodním duelu, který dopadl 1:0, to byl hotový blázinec! Ostrovní kardiologie budou mít ve čtvrtek napilno. To, co se semlelo ve středeční odvetě čtvrtfinále mezi City a Spurs, muselo zamávat s mnoha fanoušky.

Po strhujícím prvním poločase, kdy během prvních jedenácti minut padly čtyři branky - nejrychlejší čtyři góly v dějinách Champions League – a který nakonec skončil 3:2 pro domácí City, byli fanoušci obou klubů zralí na psychiatra.

„Jste všichni OK?“ ptal se úsměvně oficiální účet City na Twitteru ve chvíli, kdy k postupu do semifinále zbývala jediná trefa.

A ve druhé půli nápor na srdeční soustavu příznivců Tottenhamu a City pokračoval. Nejdříve Kevin De Bruyne třetí asistencí v utkání uvolnil za obranu Sergia Agüera a argentinský kanonýr propálil Llorise na přední tyč. Postup do další fáze v tu chvíli náležel domácím.

Jen do 73. minuty. Na rohový kop Trippiera si naskočil Fernando Llorente a dostal jej do branky. Ruka! volali hráči Manchesteru a dostali tureckého sudího Cuneyta Cakira pod tlak. Zkušený arbitr si celou situaci prohlédl na videu a přišel další šok – gól platí. Opakované záběry ukázaly, že španělský forvard dostal míč do sítě bokem.

SESTŘIH LM: Manchester City - Tottenham 4:3. Anglická přestřelka, VAR byl v akci 1080p 720p 360p REKLAMA

„Něco takového jsem snad ještě neviděl. Bylo to bláznivé!“ lapal po dechu autor dvou branek hostů Son Hung-min. „Bylo to hotové šílenství. Občas můžete být z VARu znechuceni, ale dnes mu musíme děkovat,“ uvedl jihokorejský útočník.

Ve třetí minutě nastaveného času však přišla rána pro hosty. V obrovské formě hrající Raheem Sterling dokonal hattrick a brankou na 5:3 v tu chvíli poslal City dál. Pep Guardiola už energicky oslavoval na lavičce. Zrušení gólu si vůbec nepřipouštěl. Chyba. VAR upozornil Cakira, že před Sterlingovu brankou stál Agüero v ofsajdu, a proto by neměla platit.

„To bylo hodně kruté. Už jsme slavili, že jsme v semifinále a pak to přišlo. Musíme to akceptovat,“ komentoval závěr zápasu zklamaný Guardiola.

Naopak dánský záložník Tottenhamu Christian Eriksen děkoval všem svatým. Právě on ztratil balon před posledním neuznaným gólem City. Až verdikt videorozhočího jej zachránil.

„Bylo to jako na horské dráze,“ smál se. „Už jsem si myslel, že je po všem. Ale tohle byl fakt neskutečný zápas. Po dnešku se musíme zhluboka nadechnout, v sobotu proti nim hrajeme znovu v lize. Bude to trochu jako v pohádce, když sem znovu pojedeme a znovu si to s nimi rozdáme,“ dodal pobaveně.