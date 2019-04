Záhadný VAR v LM, objevil se nový záběr Llorenteho ruky. Měl gól platit? | iSport.cz

Manchester City – Tottenham. Duel, který se nesmazatelně zapsal do historie Ligy mistrů. A to nejen tím, že v něm v úvodních 11 minutách padly čtyři góly. Ve vzpomínkách fanoušků zůstanou také dva momenty, které zásadně ovlivnily vývoj střetnutí.

V 73. minutě Fernando Llorente vstřelil po centru Kierana Trippiera, jak se později ukázalo, postupový gól Tottenhamu. Jeho trefa, kterou snížil na 3:4, ale vzbudila emoce a rozpaky. Domácí okamžitě reklamovali ruku. Sudí Cakir u videa situaci zkontroloval a branku uznal.

„Dobrý příklad toho, jak má být video použito. Kdyby zavadil o jeho paži, nebo ruku, nebyl by gól uznán, i kdyby šlo o neúmyslný kontakt. Zpomalený záběr ale ukázal, že se míč dostal do branky od Llorenteho stehna. Sice se objevil náznak, že míč zasáhl rukou, ale ten kontakt, pokud k němu došlo, byl strašně slabý“ reagoval na situaci bezprostředně po zápase Mark Clattenburg, expert Daily Mail na rozhodčí.

„Někdy je VAR a jeho používání kritizováno, ale v podobných situacích je zpomalených záběrů třeba, aby došlo ke správnému rozhodnutí,“ dodal.

Jenže celá situace má háček. Později se totiž objevil záběr, který turecký rozhodčí neměl během zápasu při kontrole sporné situace k dispozici. Zřetelně je na něm vidět, jak míč nejprve zasáhne paži útočníka Tottenhamu a až poté se od jeho stehna odrazí do sítě. To hned po utkání také tvrdil kouč Citizens Pep Guardiola. „Podporuji VAR, ale z jednoho úhlu vypadal Llorenteho gól jako z házené," zlobil se.

The angle the referee DIDN'T see: The ball hits Fernando Llorente's arm as he scores Tottenham’s vital third goal... but the footage wasn't used in the VAR review https://t.co/1B7ssVmmKP pic.twitter.com/hNvxDuq1ae — MailOnline Sport (@MailSport) April 18, 2019

Zůstává tedy otázkou, zda by i po zhlédnutí tohoto záběru zůstalo Cakirovo rozhodnutí stejné. Vždyť i Clattenburg ve svém komentáři poukázal na to, že pokud by se míč dotkl, byť třeba neúmyslně, ruky, gól by neměl být uznán.

Je záhadou, jak je možné, že právě tyto klíčové záběry sudí nedostávají. Vzpomeňme jen na nedělní derby Slavia – Sparta (1:1), kdy rozhodčí Karel Hrubeš taktéž nedostal ten nejprokazatelnější záznam. „Dostupné záběry přestupek neukázaly, ten průkazný ze zadní kamery jsem neviděl,“ vysvětloval po zápase, proč chybně nenařídil pokutový kop po kontaktu sparťanského gólmana Florina Nity se slávistou Josefem Hušbauerem.

Video se v bitvě mezi Spurs a Citizens dostalo znovu do akce v úplném závěru střetnutí. V 93. minutě završil hattrick Raheem Sterling a Etihad Stadium se otřásal v základech (za stavu 5:3 by postoupil do semifinále Manchester City). Jenže radost vystřídal obří smutek poté, co po zásahu VAR branka nebyla uznána. Důvod? Předcházel jí těsný ofsajd Sergia Agüera.

„Záznam jasně ukázal, že byl Agüero v ofsajdu. Míč se k němu totiž odrazil od Bernarda Silvy. Rozhodčí nechal původně praporek dole, protože si myslel, že se k domácímu útočníkovi dostal přímo od tottenhamského Christiana Eriksena. Silva se ale míče jasně dotkl. Někdo může protestovat, že neúmyslně, ale na tom nezáleží,“ okomentoval druhý kritický moment v zápase Clattenburg.

Jak se vyvíjel duel Manchester City - Tottenham 4. minuta - Raheem Sterling 1:0 7. minuta - Son Heung-Min 1:1 10. minuta - Son Heung-Min 1:2 11. minuta - Bernardo Silva 2:2 21. minuta - Raheem Sterling 3:2 59. minuta - Sergio Agüero 4:2 73. minuta - Fernando Llorente 4:3 - domácí reklamovali ruku, po kontrole videa sudí gól uznal 90.+3 minuta - Raheem Sterling dává pátý gól domácích, po zásahu VAR nebyl uznán, kvůli předchozímu těsnému ofsajdu Sergia Agüera