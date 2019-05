Hrobové ticho v šatně Ajaxu. Noční můra, byli jsme tak blízko, řekl De Ligt | iSport.cz

Slzy, zklamání, pocit prázdnoty. Fotbalisté Ajaxu Amsterdam zažili v odvetě semifinále Ligy mistrů s Tottenhamem něco, co už nikdy prožít chtít nebudou. Vedli 2:0 a s výhrou 1:0 z prvního zápasu měli postup do finále ve svých rukou. Jenže tottenhamský Lucas Moura sen domácích doslova za pět minut dvanáct zhatil. V 96. minutě završil hattrick a rozhodl o výhře Spurs 3:2, který poslala do finále "kohouty". "Jakoby se pod námi propadla země. Je to noční můra. Sen, který se hodně pokazil," hlesl zklamaný kapitán Ajaxu Matthijs de Ligt.