Vteřina, co zkazila finále. Liverpool po penaltě bránil, gratuloval i Karius | iSport.cz

Okamžitě po odpískané penaltě se strhla v mediálním světe rozsáhlá diskuse.

Byla, či nebyla?

Slovinský rozhodčí Damir Skomina s nařízením pokutového kopu neváhal. Téměř ihned poté, co Mané už ve 22. vteřině hry trefil do ruky Moussu Sissoka, ukázal na penaltový puntík. Jeho rozhodnutí potvrdil i VAR. Míč si vzal kanonýr Salah a s jistotou proměnil.

„Nemyslím, že by to normálně byla penalta. Nicméně způsobem, jakým je VAR používán v Lize mistrů, ano," přilil do ohně pochyb bývalý záložník a reprezentant Walesu Robbie Savage. "V žádném případě to nebyla penalta," dodal bývalý hráč Tottenhamu Glen Hoddle.

Finálová zápletka se nelíbila ani fanouškům, ti přišli o notnou dávku emocí. Otřesení Spurs jako kdyby se nedokázali v první půli pořádně dostat do zápasu, Liverpool se zase uchýlil k defenzivnějšímu systému.

Klíčový moment zápasu přišel už ve druhé minutě. Sadio Mané trefil ruku Moussy Sissoka a rozhodčí Damir Skomina nařídil pokutový kop







„Vážně doufám, že taková penalta nerozhodne zápas. Spurs hrají dobrý fotbal a hrozně rád bych je viděl zpátky v zápase," psal třeba na twitteru směrem k příspěvku na BBC jeden z fanoušků Nathan Marzal.

Jeho přání se nakonec nevyplnilo. Liverpool přežil několik šancí Spurs a v 87. minutě definitivně stvrdil výhru party Jürgena Kloppa po chybě Jana Vertonghena druhým gólem utkání Divock Origi.

Liverpool vycházel z hlubšího obranného bloku, za každou chcenu chtěl urvat výhru. "Kdo se zajímá o to, jestli hrál Liverpool dobře, nebo špatně? Tenhle tým je neuvěřitelný a začal vyhrávat trofeje. Proč nezačít rovnou s tou největší," prohlásil někdejší vynikající útočník "Reds" Michael Owen.

S gratulací svému bývalému týmu brzy po utkání přispěl i gólman Loris Karius. Muž, který se dvěma chybami ještě jako brankář Liverpoolu podepsal pod loňskou prohru s Realem 1:3.

Liverpool i přes horší výkon získal to, co chtěl. A Kloppova družina spolu s fanoušky může oslavit výjimečnou sezonu, ve které se klub konečně dočkal velkého ušatého poháru.

Congrats, @LFC. Really happy for everyone at the club and fans. You deserved this. — Loris Karius (@LorisKarius) 1. června 2019