Liga mistrů: Liverpool byl ve finále křečovitý, ale Kloppovi přeju, známe se, řekl Koller | iSport.cz

Čekal jste výhru Liverpoolu?

„Čekal, byl favoritem. Ale musím říct, že si to nezasloužil. Tottenham byl lepší a já mu přál, aby vyrovnal. Tenhle Liverpool byl takový jiný.“

Jaký?

„Dost křečovitý. Dali góla z penalty na začátku a dali se na bránění. Mě to zklamalo. Nebylo to ten Liverpool, jak ho známe, jak se prezentoval v sezoně. Říká se, že gól zápasu pomůže, ale v tomhle finále to neplatilo. Žádná gólová přestřelka. Naopak. Liverpool to zavřel a dobrý fotbal to nebyl.“

Co říkáte na tu penaltu?

„Asi se pískat dala, ale já nevím… Mně se to nezdálo. Byla zvláštní. Já bych ji asi nefoukl. Ovšem sudí jo a už nemá cenu se k tomu vracet. Video mu to posvětilo, takže to tak je.“

Do zápasu po pauze nastoupil Harry Kane a nedařilo se mu. Nebylo chybou, že hrál od začátku?

„Nehrál dobře, to je pravda. Nedostal se do hry, Liverpool ho do toho nepustil. Ale to máte těžké, nedat takového hráče do finále Ligy mistrů… Asi se cítil dobře, jinak by do toho nešel. To pak vlastně ani nemáte pochyby, zda ho tam dát. Taky si musíme uvědomit, že Van Dijk a Matip jsou prvotřídní obránci a hrát proti nim je složité. Tohle bych trenérovi nevyčítal.“

Jürgen Klopp má první evropskou trofej. V Dortmundu jste se sice minuli, ale znáte se s ním?

„Jasně. Když trénoval Mainz, tak jsem si v zápase proti nim utrhl křížový vaz a on mi psal do nemocnice, ptal se, jak se mám, to pro mě bylo velké překvapení. To bylo hezký. Pak jsme se potkali loni v srpnu na zápase starých gard Dortmundu a Liverpoolu, trénoval tam. Je to velký sympaťák. Jemu jsem tu trofej přál. Těch finálových porážek měl hodně a já mu přál, aby to prokletí prolomil.“

