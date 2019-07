Klopp o alkoholu po výhře v Lize mistrů: Všechno pivo vypil Alisson | iSport.cz

Byla to královská jízda městem. Magické uvítání. Liverpoolští fanoušci byli zkrátka nadšení, že jejich tým vybojoval po čtrnácti letech další titul v Lize mistrů. Navíc tím byly definitivně zahojeny veškeré rány vzniklé při loňském finále nejslavnější klubové soutěže světa.

Celý tým „Reds“ na střeše červeného autobusu euforicky dováděl, mazlil se s trofejí a hrdě ji ukazoval všem příznivcům v ulicích.

Ve výtečném rozmaru byl onoho červnového dne i Jürgen Klopp. Aby ne. S anglickou skvadrou totiž vybojoval první velkou trofej. V rukou mu nechyběla ani lahev piva, své dokonale bílé zuby cenil ještě než obvykle. To u mnohých vyvolalo otázku. „Není německý kouč opilý?“

Rodák ze Stuttgartu na ni nyní odpověděl s grácií jemu vlastní. „Lidé si mysleli, že jsem byl na autobuse opilý. Není to pravda. Měl jsem pouze dvě piva. Možná jsem pouze působil opile. Všechny lahve piva, které byly pro mě, totiž vypil Ali,“ odkázal Klopp na svého brazilského gólmana Alissona Beckera.

Podívejte se, jak se v Liverpoolu slavilo:

I kdyby byl bývalý trenér Borussie Dortmund skutečně trochu více pod vlivem alkoholu, nikdo by mu to pravděpodobně neměl za zlé. Vždyť po skvělém tažení v Premier league, které – bohužel pro Liverpool – předvedl v dokonalejší verzi Manchester City, doručil do klubové vitríny to nejcennější, co je na evropské scéně k mání.

Díky „ušatému poháru“ měl mnohem příjemnější dovolenou, než loni. „Tehdy mi volal můj agent, jak se mám. Řekl jsem mu, že dobře, že už jsem se přes neúspěch ve finále přenesl. Tvrdil jsem, že i kdybych měl pohár z Ligy mistrů, nic by se neměnilo. Teď už vím, že to byla lež. Je to obrovský rozdíl,“ přiznal Klopp.

I s odstupem měsíce a půl stále vstřebává velký úspěch. Grády mu dle jeho vlastních slov přidává finále nezdar s Realem Madrid. „V poslední době jsem prožil spoustu rán, kdy jsem se probudil a stále si to uvědomoval. A že se to povedlo po loňském roce, je neuvěřitelné.“

Minulost Kloppa vycvičila. Je zvyklý nevzdávat se. „Moje kariéra je zkrátka taková. Když jsem byl v Mohuči, dvakrát se nám nepodařilo postoupit do Bundesligy. Na třetí pokus se to povedlo. Tím pádem pak byla party třikrát větší,“ vrátil se Klopp ke své vůbec první trenérské štaci.

Ostatně i v Dortmundu nejprve neuspěl, aby si pak mistrovský titul ještě více užil…