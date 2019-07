Plzeň - Olympiakos online Liga mistrů. Uspěje Viktoria v domácím duelu s Řeky? | iSport.cz

„Musíme vrátit Olympiakos do Ligy mistrů, to je náš cíl a přání i bez Fortunise. ,“ pravil na předzápasové tiskovce trenér Olympiakosu Pedro Martins • ČTK

Fotbalisté Plzně dnes vstupují do 2. předkola Ligy mistrů. První utkání proti Olympiakosu Pireus hrají Západočeši v domácím prostředí. Řecký celek drží úctyhodnou sérii 16 zápasů, včetně přípravných, bez prohry. Do prvního ostrého duelu nové sezony však Olympiakos nevstoupil v komfortní situaci, přišel totiž o svého nejlepšího střelce a kapitána Kostase Fortunise, který si v přípravě poranil koleno. Naopak Plzeň vstoupila do nové sezony dvěma ligovými výhrami, na které chce navázat i v předkole Ligy mistrů. Podaří se jí to? ONLINE přenos zápasu sledujte na iSport.cz.