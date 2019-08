Uhrin o šancích Slavie: Příznivý los? To si nemyslím. Zvlášť kvůli Kluži | iSport.cz

Byla by pro Slavii schůdnějším soupeřem Kluž, nebo Celtic?

„V tuhle chvíli nevím, které mužstvo je lepší, ale Kluž je v rumunské lize druhá o skóre a má dvě vyrovnané jedenáctky, takže by byla pro Slavii velice těžký soupeř. Četl jsem, že jde o příznivý los, ale to si vůbec nemyslím. Zvlášť kdyby na Slavii vyšla Kluž.“



Vy jste tam působil před deseti lety. Změnil se od té doby klub hodně?

„Určitě se změnil, protože tam jsou jiní majitelé, finanční stránka se hodně zvedla. Klub je proto neustále nahoře a v Rumunsku patří k těm nejstabilnějším. Trenér Petrescu je velice důsledný v obranné fázi, v ofenzivě se zase spoléhají na cizince, kterých mají v kádru dost. V tuhle chvíli mají třeba lepší kádr než FCSB, s kterým se utká Mladá Boleslav. Z doby, kdy jsem byl v Kluži já, jsou tam nyní dva hráči, kteří se vrátili.“



Podle serveru transfermarkt.de je nejhodnotnějším hráčem Kluže útočník George Tucudean, který má cenu 3,5 milionu eur. Je to největší hvězda?

„Znám ho, i když nevím, jestli je to nejdražší hráč v týmu. Kluž má celkově útočnou fázi velmi dobrou, každý zápas si vytvoří čtyři pět šancí.“



Už jste zmínil trenéra, kterým je Dan Petrescu, bývalý hráč Chelsea a velká rumunská legenda. Co k němu ještě dodat?

„Je to nejen legenda, ale i dobrý trenér, působil v Dynamu Moskva, v Číně, v arabských zemích. V Rumunsku je to velká persona a jeden z nejlepších trenérů.“



Jaké prostředí by Slavii v Kluži čekalo?

„Stadionu sice chybí jedna tribuna, ale je veliký, vejde se tam skoro čtyřiadvacet tisíc diváků. Atmosféra bude samozřejmě bouřlivá, ale nebude to tak horké jako v Řecku nebo jiných balkánských zemích.“

