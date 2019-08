Kouč Kluže: Slavia je skvělá. Kdyby nepotkala Chelsea, vyhraje EL | iSport.cz

Video k článku Trpišovský burcuje slávisty: Odveta LM? Nesmíme kalkulovat a hrát dopředu VŠECHNA VIDEA ZDE

Je důležité před zápasem psychicky rozhodit soupeře?

„Nemáme ho jak rozhodit. Slavia se rozhodit nenechá. Víme, že teď o víkendu vyhráli ligový zápas s náhradníky, mají srovnatelně kvalitní hráče i na lavičce. Jediné, co mě mrzí, je, že narozdíl od Slavie nemáme k dispozici tři zraněné hráče.“

O koho jde?

„Culio, Vinícius a Cestor.“

Zápas Slavia - Kluž

na O2 TV Sport Odvetu play off Ligy mistrů Slavia – Kluž sledujte ve středu na O2 TV Sport od 20:30. Moderátor Petr Svěcený přivítá ve studiu trenéra Františka Cipra a bývalého hráče Slavie Davida Kalivodu. Zápas budou komentovat Milan Štěrba a Jan Homolka.



Všechny přenosy je stále možné díky letní nabídce sledovat zdarma. Více zde>>>

Kouč Slavie Jindřich Trpišovský říkal, že se na ně snažíte hodit roli favorita a postupové šance jsou pořád padesát na padesát. Jak byste to okomentoval?

„Nevím, jestli je to padesát na padesát, když jsme doma prohráli 0:1. Oni hráli v Rumunsku moc dobře, nebyla to náhoda. Ale stát se může cokoliv.“

Jak vnímáte sílu Slavie v porovnání s Celtikem, který jste vyřadili ve třetím předkole?

„Celtic má spoustu dobrých jednotlivců, ale Slavia je skvělá jako tým. Kdyby na jaře nepotkala Chelsea, myslím, že by vyhrála Evropskou ligu. To o jejich síle říká vše. Slavii považujeme za fantastický tým, který umí vyhrávat. Jsme realisté, oni jsou v roli favorita.“

Co bude pro případný úspěch klíčové?

„Ve fotbale je důležité všechno. Fyzická připravenost, psychika i taktika. Věřím, že fyzicky na tom budeme lépe než v prvním zápase. Slávisté běhali mnohem lépe a rychleji než my. Všichni si to z minulého týdne pamatují. Na druhou stranu - hrajeme šestnáctý zápas ve čtyřiceti dnech, to si musíme uvědomit. Ale nechceme se na nic vymlouvat, musíme ze sebe vydat všechno.“

V Praze máte hodně fanoušků, bylo to znát už na letišti při příletu. Bude s vámi zítra celé Rumunsko?

„Bylo by to hezké. Náš cíl je postup. Věřím, že nás hodně Rumunů podpoří, i když nám jinak nefandí.“

A co říkáte tomu, jak vaši příznivci už sní o možných soupeřích ve skupině? Liverpool, Barcelona…

„Já jsem realista, teď se soustředím jen na Slavii.“

SESTŘIH LM: Kluž - Slavia 0:1. Rozhodl Masopustův volej, Kolář chytil penaltu