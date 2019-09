Inter - Slavia, Liga mistrů | Souček: Chceme uspět. Důležitý bude sebevědomý start | iSport.cz

Liga mistrů vám začíná. Jak se těšíte?

„Všichni se těšíme, jak jen můžeme. Hrát na San Siru, to je svátek pro všechny. Doufáme, že přijde co nejvíc lidí. Ale máme motivaci, nejdeme zápas jen odehrát. Chceme tu uspět, chceme tři body.“

Dělá s vámi něco, že hrajete na legendárním San Siru?

„Samozřejmě je to pro nás jiné. Jde o historický stadion. Je to rozdíl, než kdybychom přijeli někam na nový stadion. O to víc jsme rádi, že tu začínáme. Ta historie tu na vás dýchne. Já jsem hrál s reprezentací například ve Wembley, tohle je podobné.“

Liga mistrů na O2 TV Sport Studio k utkání Inter Milán - Slavia začne již v 18:00. Moderátor Petr Svěcený přivítá jako hosty Vladimíra Šmicra a Štěpána Vachouška. Přímo na stadionu San Siro v Miláně bude moderátor Michal Hrdlička rozebírat aktuální dění s Miroslav Beránkem nebo Jaromírem Zmrhalem. Jako speciální host dorazí také moderátor a velký fanoušek pražské Slavie Leoš Mareš. Přímo z hrací plochy se pak přihlásí reportér David Sobišek. Komentovat utkání budou Milan Štěrba a Jan Homolka.



Všechny přenosy je stále možné díky letní nabídce sledovat zdarma. Více zde>>>

Určitě jste se po losu bavili o tom, který tým by mohl být ve vaší skupině nejhratelnější. Je to Inter?

„Tohle téma jsme probírali. Inter byl sice ve třetím koši, ale hodně posílil. Má nového trenéra, změnil rozestavení. Všechny týmy v naší skupině se dají rovnat, jestli je to Barcelona, Dortmund, nebo Inter, je to podobné.“

Dodává vám kuráž tažení v Evropské lize v minulé sezoně? Cítíte se odolnější?

„Věřím, že zkušenosti z minulé sezony nám pomohou. Ono se tohle vždycky říká, ale je to pravda a ty zkušenosti jsou k nezaplacení. Věřím, že od první minuty do utkání vstoupíme sebevědomě. To bude důležité.“

Pozorujete na sobě, že jste po postupu uvolněnější? Hlavní cíl jste splnili.

„Je to tak. Když jsme hráli proti Kluži, všichni jsme věděli, že to potřebujeme zvládnout. Byl to cíl vedení i celého týmu. S Kluží to bylo stresující, nechtěli jsme udělat chybu. A ano, jsme teď uvolněnější, to je dobré slovo. Můžeme do toho jí jako v lize, sebevědomě, když to tak bude, každý hráč si bude o to víc věřit.“

Může hrát roli, že vás i Inter čeká o víkendu velké derby? Vy hrajete proti Spartě, Inter proti AC Milán.

„Koukali jsme na to. Tohle se nám stalo i minulou sezonu, že my i soupeř jsme pak hráli derby. Ale tohle je Liga mistrů, v zápase se nikdo nebude šetřit. Pro oba týmy je lepší, že je pak hned čeká derby. To je spíš plus.“

Odebírejte iSport PODCAST:

SPOTIFY * PLAYER FM * RSS * iTunes