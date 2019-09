Inter Milán - Slavia v TV: Jak se bude vysílat Liga mistrů na O2 Sport | iSport.cz

Jak budete v této sezoně Ligu mistrů pojímat?

„Opět odvysíláme v přímých přenosech úplně všechny zápasy, od skupin až po vyřazovací část, která vyvrcholí ve finále 30. května v Istanbulu. Využijeme oba kanály O2 TV Sport i O2 TV Fotbal. A samozřejmě naší velkou výhodou je multidimenze, každý kdy si každý může vybrat, jaký zápas chce sledovat. Nebude to jen o přenosech, ale nabídneme také stovky hodin studií a magazínů.“

Chystáte nějaké novinky?

„Oproti minulým ročníkům se i díky účasti Slavie posuneme zase o trochu dál. Vedle samotného přímého přenosu se zaměříme na studia a doprovodný program. Novinkou budou studia přímo na stadionech i z venkovních duelů Slavie. V minulé sezoně se nám osvědčilo moderátorské stanoviště u domácích zápasů Plzně. Teď se pokusíme přímo k divákům O2 TV dostat atmosféru i z takových stadionů, jako je San Siro, Camp Nou nebo proslulá Vestfálská arena. Moderátorské stanoviště budeme mít i v Edenu a hlavní studio pak tradičně v pražské O2 areně. Začínáme vždy hodinu před výkopem, fanoušci se mohou každý hrací den těšit na téměř šest hodin unikátního obsahu.“

Co bude obsahem studií?

„Večery s Ligou mistrů se snažíme koncipovat tak, abychom udrželi pozornost diváků. Každé studio, jak na stadionu, tak v O2 areně, nabídne jiný obsah. Měla by tam být autenticita, pokusíme se ze stadionu přinést aktuální informace, atmosféru, kterou nemůže fanoušek u televize sféru zažít. Hlavní studio pak zastřešuje celý program, rozebírá, analyzuje všech osm zápasů. Je v něm prostor pro elektronickou tužku, což je podle mě naše výkladní skříň. Vždy rozebíráme vybrané téma již před zápasem, podíváme se na něj z taktického zápasem i herního hlediska a v daném utkání pomáháme divákovi zaměřit se na tuto část. Pak devadesát minut ukáže, zda prognózy byly správné, nebo se od reality liší.“

Kdo bude zápasy komentovat?

„U přenosů Slavie budeme vybírat z tria Tomáš Radotínský, Jan Homolka a Milan Štěrba. Reportérem na stadionech bude David Sobišek. Další zápasy pak hlasem doprovodí Jirka Vrba, Václav Pilný, Aleš Svoboda, Michal Hrdlička nebo Vlastimil Kaiser. Pokud se naskytne příležitost, tak bych se i já rád podílel na komentování, Liga mistrů je svátkem a vrcholem pro všechny.“

Platí, že se budete ve studiu střídat s Liborem Boučkem?

„Ano, třetím do party je Michal Hrdlička. Musíme pokrýt hlavní studio a pak stadionové, jak doma, tak venku. Bude to náročné, ale věřím, že všechno zvládneme a divák nabídnutý servis ocení.“

Rozumí vůbec Bouček fotbalu?

„Libor si již ve své bohaté kariéře moderování Champions League vyzkoušel, tři roky vedl studia na Prima COOL. Navíc on je obrovský profesionál, nepodcení jediný detail. Moje večery budou trochu odlišné, přeci jen každý sledujeme fotbal z jiného úhlu pohledu. Ale spojuje nás obrovská vášeň k fotbalu, je to fenomén, pro který oba žijeme. Navíc v tak unikátním prostředí, jaké Liga mistrů nabízí.“

Jaké hosty si budete zvát do studia?

„Chceme primárně pokračovat v tom, na co je divák O2 TV Sport již čtyři roky zvyklý. Hosté studií budou z řad bývalých fotbalistů, kteří Ligu mistrů hráli, vyhráli nebo se jich týkala. Mají zkušenost s velkým evropským fotbalem. Nicméně musím dodat, že není vůbec jednoduché shánět do studií odpovídající persony. I proto jsem moc rád, že už jsem dvakrát mohl přivítat třeba Tomáše Rosického nebo Patrika Bergera, který se na televizních obrazovkách objevuje opravdu výjimečně. Velké poděkovaní patří Vláďovi Šmicerovi, který je pravidelným hostem studií i show TIKI-TAKA.“

Budou to vyloženě fotbaloví experti, nebo i další osobnosti ze sportu nebo showbyznysu? Právě ve stylu TIKI-TAKA?

„Už teď mohu potvrdit taková jména jako Vladimír Šmicer, Tomáš Ujfaluši nebo Pavel Horváth. Vedle toho se pokusíme přinést pohled i jiných známých osobností, které jsou spjaty s fotbalovým prostředím, potažmo se Slavií. Konkrétní jména si ještě necháme pro sebe, ale věřím, že budou oživením našich studií.“

Kdybyste si mohl pozvat do studia úplně kohokoliv na světě, kdo by to byl?

„Napadá mě hodně jmen. Maradona, Cristiano Ronaldo… Ale osobně bych si nejvíc přál Pavla Nedvěda, který sice není nedosažitelný, ale kvůli jeho vytížení, kdy si při zápasech Ligy mistrů plní povinnosti v Juventusu, je to velmi složité. Třeba se nám to ale podaří.“

Je pro vás moderování o to zajímavější, že je v Lize mistrů český zástupce?

„Samozřejmě, díky Slavii je to svátek celého českého fotbalu. Pro nás všechny je to prestižní, výjimečný zážitek, na který budeme dlouho vzpomínat. Je nádherné být přímo u toho. Také bych chtěl za celou O2 TV poděkovat Slavii za její vstřícnost a ochotu. Podílí se na celém produktu Ligy mistrů i podobě našeho vysílání, je skvělé, že ke své roli přistupují lidé v klubu zodpovědně a pomáhají nám.“

Jak vůbec věříte Slavii?

„Minulá sezona jim hodně pomohla, nabrali sebevědomí a cenné zkušenosti. Dokázali vyřadit nejúspěšnější tým Evropské ligy Sevillu, sehráli vyrovnanou partii s Chelsea. Vůbec bych Slavii nepodceňoval, sice jsou ve skupině smrti, ale všechno je hratelné.“

Kam to může dotáhnout?

„Osobně věřím, že postup ze třetího místa je v silách Slavie. V minulé sezoně dokázali Seville nasázet šest branek. Dan Petrescu, trenér Kluže, prohlásil, že Slavia mohla Evropskou ligu vyhrát, kdyby nenarazila na Chelsea. Proč ne? Stát se může opravdu cokoliv. Doufám, že se jim podaří probojovat do jarních bojů.“

Na jaký její zápas se vy osobně nejvíc těšíte?

„Moc se těším na moderování z Barcelony. Camp Nou je pro mě osobně specifi ckým místem. Komentoval jsem tam mnohokrát, ať už zápasy Petra Čecha nebo Pavla Nedvěda, ale nikdy ne český tým. Navíc mám Camp Nou spojený s nejsilnějším fotbalovým zážitkem, když jsem tam v roce 1999 komentoval finále Ligy mistrů mezi Manchesterem United a Bayernem Mnichov. Na ten fantastický obrat v nastavení nikdy nezapomenu.“

Co říkáte na to, že se v Praze představí Messi? Je z vašeho pohledu nejlepším hráčem posledních let on, nebo spíš Ronaldo?

„Já to mám o pět procent ve prospěch Ronalda, protože získává trofeje. Nejen individuální, ale i týmové. Messi i Ronaldo jsou pro mě nejlepší hráči planety celé historie. Jsou lepší než Maradona nebo Pelé. Nyní si to ještě tolik neuvědomujeme, protože žijeme v jejich době, ale za dvacet let to doceníme.“

Je těžké se připravovat na přenosy v době sociálních sítí, kdy na lidi útočí informace ze všech stran? Abyste jim i tak přinesli něco nového?

„Přípravě na přenosy věnuji mnoho času, já se na studio chystám i několik dní. Musíte se zaměřit na novinky. Ve spolupráci s dramaturgem Martinem Kubičíkem, který je zodpovědný za přípravu příspěvků, hledáme takové informace, o kterých se ještě nemluvilo. Pokud máme například téma Cristiano Ronaldo, o kterém už toho bylo napsáno a namluveno tolik, tak se podíváme na trochu něco jiného. Co třeba jeho spánkový režim? Většinou objevíme nové souvislosti a informace, které lidi zaujmou a překvapí.“

