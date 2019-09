Osobní děkovačka pro Zmrhala! Chválil slávisty, pak poklekl v obleku | iSport.cz

Dres A týmu Slavie oblékal od roku 2012, odehrál v něm přes 200 utkání a získal dva ligovéa tituly a dva české poháry. V „sešívaném“ působil ale mnohem déle, již od roku 2004. V srpnu 2019 ale spojení Jaromír Zmrhal a Slavia skončilo.

Šestadvacetiletý záložník přestoupil k nováčkovi italské Serie A Brescii. Vše se seběhlo tak rychle, že se prakticky nestihl rozloučit nejen se spoluhráči, ale ani s fanoušky. „Stalo se to narychlo a popravdě jsem to nečekal. Nikdy jsem si nevyzkoušel, jaké to je hrát v jiném prostředí, takže kromě natěšení je u mě i trochu nervozita. Za Slavii jsem hrál celý život, ale teď přichází něco nového. Vždy jsem si chtěl zkusit zahraničí,“ říkal po svém přestupu Zmrhal.

To, jak moc pro fanoušky Slavie znamenal, ukázali příznivci vršovického celku hned v prvním utkání po Zmrhalově odchodu. V Českých Budějovicích roztáhli velkou plachtu, na které byl český reprezentant vyobrazen, vše doplnili vyvoláváním jeho jména.

V úterý se ale znovu setkali. Jaromír Zmrhal se osobně jako expert O2 TV Sport zúčastnil prvního zápasu Slavie v základní skupině Ligy mistrů na stadionu Interu Milán (1:1). To nezůstalo bez povšimnutí slávistických fans, kteří bývalému hráči českého mistra věnovali několik minut po konci utkání osobní děkovačku.

Celkově se do Milána vypravilo více než 2500 slávistů. Už během dne vytvořili ve městě skvělou atmosféru a pokračovali v tom i na věhlasném San Siru, chcete-li stadionu Giuseppeho Meazzy. A i přesto, že několik z nich prožilo nepříjemnou chvíli při dopravní nehodě autobusu, který je vezl na zápas, utkání si náramně užili, dokonce mnohokrát překřičeli domácí příznivce. Za svou dlouhou cestu a usilovné fandění byli „sešívaní“ odměněni v podobě remízy s favorizovaným soupeřem. A nemuselo zůstat jen u ní, když Inter vyrovnal až v nastavení druhého poločasu.

„Myslím si, že Slavia má nejlepší fanoušky v české lize. Na Interu se potvrdilo, že se můžou rovnat i těm v Evropě. Už je hřiště prázdné a oni pořád zpívají a fandí,“ uvedl Zmrhal při hodnocení zápasu na San Siru.

