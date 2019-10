iSport podcast: Narazila Slavia proti Dortmundu na limit? Co je s Teclem? | iSport.cz

Slavia předvedla v Lize mistrů proti Dortmundu další vysoce kvalitní výkon, na lepší výsledek než porážku to ovšem ze strany sešívaných nestačilo. Má trenér Jindřich Trpišovský pravdu, když se podle něj jeho tým Borussii nepřiblížil pouze v zakončení, ale jinak se mu mohl rovnat? Dosáhla Slavia na současný limit vlastních možností, anebo může předvádět ještě lepší výkony? Jak se Olayinka vypracoval do pozice největší současné ofenzivní hvězdy týmu a co se děje se Stanislavem Teclem, případně všemi slávistickými útočnými hráči, že neproměňují své šance?