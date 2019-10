Slavia - Barcelona | Coufal o výměně dresu s Messim: Dohodneme se, nechceme být za šašky | iSport.cz

Barcelonský Arturo Vidal vchází do hotelu Four Seasons v Praze • Blesk:Michal Protivansky/CNC

Hvězda Barcelony Lionel Messi dorazila s klubem do pražského hotelu Four Seasons před zápasem Ligy mistrů proti Slavii • Pavel Mazáč / Sport

Hvězda Barcelony Lionel Messi dorazila s klubem do pražského hotelu Four Seasons před zápasem Ligy mistrů proti Slavii • Pavel Mazáč / Sport

Po losu jste byl nadšený, že se potkáte s Barcelonou. Co se ve vás odehrává nyní, když už se utkání přiblížilo? Máte z její ofenzivní síly strach?

„Pořád se na to těším. Jsou to nejlepší hráči světa. Po losu byla v kabině veliká euforie, já osobně jsem se poprvé dostal do Ligy mistrů a ještě nám vylosovali takovou skupinu s tak úžasnými týmy a hráči. Těšíme se na každý zápas. Ale také budeme chtít získat nějaké body. Zápas s Barcelonou je obrovský svátek. Doufám, že utkání pro nás dobře, nebo alespoň přijatelně dopadne, a že si odneseme pěkné vzpomínky.“

Utkání Slavia - Barcelona na O2 TV Sport Speciální předzápasový program startuje ve 20:05 (studio k dřívějším zápasům začíná už v 18:30), moderátor Petr Svěcený přivítá jako hosty Martina Vaniaka nebo Davida Kalivodu. Přímo na stadionu v Edenu pak Michal Hrdlička bude rozebírat aktuální dění třeba s Pavlem Kukou, dorazí i herec Jakub Prachař nebo nejznámější český MMA bojovník Karlos „Terminátor“ Vémola. Z hrací plochy se bude hlásit reportér David Sobišek, utkání komentuje zkušená dvojice Milan Štěrba a Jan Homolka. Stanice O2 TV Sport a O2 TV Fotbal nabídnou všechna utkání z Ligy mistrů v přímých přenosech. Více ZDE>>>

Je pro vás zápas s Barcelonou tím největším v kariéře?

„Ani nevím. Teď se ty velké zápasy kupí. Sevilla, Chelsea, Brazílie, Anglie, Inter, Dortmund. Nevím, který mám řadit nejvýš, ale kvůli tomu fotbal hrajete. Nejvýš stavím zápasy proti týmům, které jsme porazili. Takže zatím skoro žádný.“ (úsměv)

Je pravděpodobné, že se často budete potkávat s Antoinem Griezmannem. Co na něj říkáte?

„Těším se na něj, je to mistr světa, víc skoro není potřeba dodávat. Je to fantastický hráč, teď ani nevím, kolik za něj Barcelona dala, ale byla to obrovská suma. Každý souboj s takovým hráčem mě může někam posunout. Čím víc jich bude, tím líp.“

Máte v kabině dohodu, kdo si vymění dres s Lionelem Messim?

„Čekal jsem tuhle otázku. Nechceme z toho dělat kovbojku, aby ho po zápase honilo šest lidí. (trenér Jindřich Trpišovský: „Tak si ho vezmu já.“). Vy fandíte Liverpoolu… Dohodu nemáme, ale dohodneme se, abychom tu nebyli za šašky.“

Messi a spol. v Praze! U hotelu je vítali fanoušci, hvězdy před nimi prchly