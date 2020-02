Smůla! Schick rozpoutal peklo a pálil šance. Lipsko přesto vyhrálo | iSport.cz

Lipsko poslal do vedení Timo Werner • Reuters

Patrik Schick se dostal do šance už v první minutě • Reuters

Debut ve vyřazovací fázi Ligy mistrů zvládlo Lipsko na jedničku. V chrámu Tottenhamu bralo výhru 1:0 a má nakročeno do čtvrtfinále. Patrik Schick ani v jedenáctém utkání v prestižní soutěži neskóroval. Třikrát byl velmi blízko, s šancemi ale nenaložil precizně. Přesto odvedl velmi kvalitní práci. Byl aktivní a nebezpečný. Odveta se hraje za dva týdny na půdě německého klubu.

Před utkáním Timo Werner zaujal myšlenkou, že hráči Tottenhamu ani netuší, co je Lipsko zač. A že doufá, že po zápase už to vědět budou. Úkol splněn! Největší hvězda Roten Bullen, kterou by rády přetáhly na anglické nebe věhlasné značky z Premier League, byla symbolem skvělého výkonu mladé talentované jednotky.

Fotbalové Česko může hřát, že Patrik Schick si s Wernerem nezadal. Předvedl skvělý výkon, jemuž chyběl pouze gól. Čtyřiadvacetiletý útočník přesto stále čeká na svoji první branku v Lize mistrů. Neskóroval ani v jedenáctém zápase.

Ale po pořádku. Nástup do arény mělo Lipsko doslova brutální. Pravé peklo rozpoutal právě vytáhlý Čech. Po sedmadvaceti vteřinách hry si hodil míč z levé na pravou a slabší nohou z osmnácti metrů jen o kousek netrefil správný prostor. Krátce poté trefil Angelino tyč a proti Wernerovi musel vytáhnout pohotový zákrok Hugo Lloris. To vše se odehrálo za neuvěřitelných devadesát vteřin.

Zpátky k Schickovi. Byl aktivní v nábězích i v presinku, kombinačně na výši, nebezpečný v boxu uvnitř šestnáctky. Po devíti minutách pálil zase, jindy vyskočil na rohový kop a hlavou poslal míč jen o centimetry vedle. Zamířit k tyči, neměl Lloris nárok…

Před poločasem ukázal vytříbený cit pro výstavbu dramatické scény. Zády k brance si perfektně pokryl míč, v ideální chvíli ho přiťukl Christopherovi Nkunkuovi a za vteřinu už Werner tiskl dlaně k tváři po zavražděné tutovce.

Byť gólman Peter Gulácsi musel na čáře předvést dva super zákroky, Lipsko bylo po většinu zápasu ve všech herních dovednostech výrazně lepší. I díky Schickovi, jenž stál u zrodu jediné gólové akce zápasu. Po faulu na něj dostalo Lipsko výhodu, Konrad Laimer byl faulován uvnitř pokutového území a z penalty nezaváhal Werner.

Krátce po hodině mohl reprezentační útočník střeleckou smůlu prolomit, ale Llorise v ideální střelecké nepropálil. I tak podal jeden z nejlepších výkonů od příchodu do Lipska a je evidentní, že už definitivně splynul s mužstvem Juliana Nagelsmanna. V 77. minutě bojiště opustil.

Ani závěrečný mohutný tlak Tottenhamu skóre nezměnil, Lipsko má před domácí odvetou zaděláno na postup do čtvrtfinále.