Zabijácké duo překonalo hvězdy Realu. Gnabry poslechl svého doktora!

Olympique zpočátku soupeře zaskočil, jenže kapitán Memphis Depay zakončil únik jen střelou do boční sítě a Karl Toko Ekambi trefil tyč. Minutu po jeho šanci otevřel skóre Gnabry, který přešel přes několik hráčů a z hranice vápna přesně zamířil do horního růžku.

„Fyzioterapeut mi před zápasem řekl, že balon nemůže skončit v síti, pokud nevystřelíte. Naštěstí jsem vystřelil a skončilo to tam,“ řekl v televizním rozhovoru pětadvacetiletý Gnabry, který v první půli přidal zblízka druhý zásah bavorského celku. Konečný výsledek stanovil v závěru Robert Lewandowski.

Podle Kimmicha se úvodní branka ukázala jako klíčová. „Lyon měl ze začátku dvě nebo tři dobré šance. Byl to náročný zápas, přesně jak se dalo čekat. Gól na 1:0 přišel trochu odnikud. Od té chvíle to šlo lépe a vynahradili jsme si to. Po nervózním startu to bylo slušné,“ citoval web Bayernu pětadvacetiletého Kimmicha.

Gnabry (9) a Lewandowski (15) se s celkovými 24 brankami stali nejproduktivnějším duem v historii Ligy mistrů. Překonali tak počin Cristiana Ronalda (17) a Garetha Balea (6) z Realu Madrid v sezoně 2013/14.

SESTŘIH: Lyon - Bayern 0:3. Němci ve finále LM, dvakrát pálil Gnabry

„Když se podíváte na Sergeův vývoj v posledních letech nejen v Bayernu, ale i v národním týmu, pak musíte říct, že se blíží světové třídě. Je to dynamický a nebezpečný střelec. Jsme rádi, že vsítil dvě branky a že ho máme v mužstvu. Je nesmírně kvalitní, ale jsem si jistý, že zdaleka není hotovým hráčem,“ prohlásil na tiskové konferenci trenér Hans-Dieter Flick.

Bayern, který předtím neuspěl v semifinále čtyřikrát za sebou, si finále zahraje poprvé od roku 2013, kdy v něm zdolal Dortmund. V neděli se bez diváků na neutrálním hřišti v Lisabonu střetne s Paris St. Germain.

„Paříž je skvělým týmem, proklestila si cestu do semifinále a nakonec i do finále. Některé věci si rozebereme, víme, že mají rychlé hráče. Zorganizujeme obranu, ale naší největší silou je, že soupeře dostáváme pod tlak,“ konstatoval pětapadesátiletý Flick.

Zatímco PSG útočí na pátou trofej v sezoně, Bayern by rád navázal na prvenství v lize a Německém poháru. „Moc chceme vyhrát treble. Dáme do toho všechno, abychom v neděli vyhráli,“ slíbil Gnabry.