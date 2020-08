Oslavy Bayernu! Trenér zrušil večerku, mladíka zaskočil hvězdný krajan

Flick na lavičce Mnichovanů nahradil zkraje listopadu odvolaného Nika Kovače, jemuž dělal asistenta. Chorvatskému kouči se stal osudným bundesligový debakl 1:5 na hřišti Eintrachtu Frankfurt. Šlo o nejvyšší porážku Bayernu za posledních deset let.

Flick měl původně sloužit jen jako dočasné řešení, ale mužstvo se pod jeho vedením výrazně zvedlo. V dubnu se stal natrvalo hlavním trenérem, když s vedením podepsal smlouvu do konce června 2023. Jak Flick probudil Bayern? Proč ho chválí Tvrdík? Více čtěte ZDE>>>

Bayern vyhrál 21 soutěžních zápasů v řadě, což je německý rekord. „Jsem hrdý na tým. Vývoj za posledních deset měsíců byl úžasný. Velký dík patří celému mužstvu,“ citovaly klubové stránky Flicka.

Vítězství v Lize mistrů jeho svěřenci pořádně oslaví. „Nedal jsem týmu večerku. Měli bychom to náležitě oslavit, zasloužíme si to. Musíte si dopřát oslavu, ale nevím, v kolik skončí,“ uvedl pětapadesátiletý Němec.

Nadchlo ho, jak Mnichované proti vyhlášenému útoku PSG v čele s Neymarem a Kylianem Mbappém bránili. „Skvělé bylo to, jak mužstvo hrálo, protože si spousta lidí lámala hlavu, jak bude Bayern proti takovému působivému útoku bránit. V tomto ohledu jsme odvedli skvělou práci. Napříč celým týmem panoval správný přístup, který byla radost vidět,“ řekl Flick.

„Soupeři jsme pořádně ztížili život. Když si uvědomíte, jak jsme v defenzivě pracovali až do 92. minuty, kdy Lewandowski naháněl míč, tak je to neuvěřitelné. Byl to komplexní týmový výkon,“ konstatoval bývalý hráč Bayernu či Kolína nad Rýnem.

Samotní hráči si oslavy náramně užili. Po křepčení na hřišti a v šatně s pohárem a šampaňským se autobusem přesunuli do klubu. Zpívalo se, tančilo, zaznělo i tradiční „We are the champions“ od skupiny Queen.

Mladý Kanaďan Davies Alphonso Davies objevil po triumfu na svém Instagramu překvapení, začal ho sledovat jeho hvězdný krajan - zpěvák Drake. „Nemůžu tomu uvěřit,“ zíral obránce Bayernu.

O prvním triumfu Bayernu v Lize mistrů od roku 2013 a celkově šestém v dějinách rozhodl v 59. minutě Kingsley Coman. „Podle mě jsme si zasloužili vyhrát, zejména díky druhé půli. Máme hráče, kteří jsou odhodlaní vítězit, a to jako kouč potřebujete,“ prohlásil Flick, který se jako asistent trenéra Joachima Löwa podílel na triumfu německé reprezentace na mistrovství světa v roce 2014.