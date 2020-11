Čekání na narozeniny. Úkaz Borussie (16) už může hrát: miliony i pochyby

Talentovaný útočník Dortmundu Youssoufa Moukoko v utkání týmu Borussie do 19 let • Profimedia.cz

Borussia Dortmund ještě nikdy tak netrpělivě nečekala na něčí narozeniny. Youssoufa Moukoko ale není jen tak někdo. Rodák z Kamerunu, který ale reprezentuje Německo, v mládežnických soutěžích trhá rekordy ve střelecké produktivitě, hraje o několik věkových kategorií výš, a přední německý klub se nemohl dočkat, až jej bude moci nasadit do soutěžního zápasu za áčko. To podle tamních regulí jde po šestnáctých narozeninách, které Moukoko slaví právě dnes. Už v sobotu tak může prohánět obranu Herty Berlín.

Na dortu sfoukl teprve šestnáct svíček, mnozí fanoušci o něm ale zdaleka neslyší poprvé. Youssoufa Moukoko se stal fenoménem sociálních sítí. Útočník, který fyzicky (a zřejmě i schopnostmi) přerostl všechny své vrstevníky, dával za tým do 17 let góly už jako dvanáctiletý! Nejproduktivnější pro něj byla sezona 2018/19, kdy v 25 zápasech nastřílel rovnou 46 branek. V aktuálním ročníku, už v kádru U19, se během čtyř klání trefil třináctkrát. Loni na podzim si v UEFA Youth League zahrál i proti pražské Slavii, v domácím zápase jí nastřílel hattrick při výhře 5:1. V Praze se neprosadil, sešívaní vyhráli 1:0.

Podle pravidel německého fotbalového svazu může za „dospělé“ nastoupit až v šestnácti, povolení trénovat s áčkem ale dostal už letos v lednu. „Je velmi dobrý, má ohromný potenciál,“ lebedil si hlavní trenér Lucien Favre. „Ani neví, kterou nohu má silnější! Dobře hraje oběma. To rád vidím, je velká zábava ho trénovat,“ usmíval se.

Moukoko je rodák z Kamerunu, vyrůstal v tamním hlavním městě Yaoundé. Jeho otec, který žije v Hamburku a je německým občanem, jej před šesti lety přivedl do německého přístavního města. Mladý Youssoufa hrál nejprve za tamní St. Pauli, dva roky poté si jej ale vyhlédla Borussia Dortmund. A té se neříká ne…

Jeden z největších celků v Německu je proslulý svou prací s mládeží. Jeho útočnou vozbu momentálně tvoří 18letý Gio Reyna, 17letý Jude Bellingham, 20letí Jadon Sancho a Erling Haaland, čtyři ohromná esa, co táhnou tým od velmi mladého věku. Stejně jako pro ně, i pro Moukoka má Borussia jasný plán růstu. V áčku by měl být náhradníkem za norským snajprem. „V životě jsem neviděl hráče, který by v tomhle věku byl tak dobrý,“ smekl před ním Haaland, od kterého se Moukoko má učit a pomalu začít sbírat větší a větší porce minut.

Aby měl na další výkonnostní vzestup absolutní klid, hodlá ho Dortmund až do osmnácti chránit od veškerých mediálních akcí a všeho dalšího, co by jej mohlo rušit od povinností na hřišti. Naštěstí pro něj už poměrně utichly spekulace, které se kolem něj motaly už ve 12 letech. Mnoho lidí totiž pochybovalo o jeho skutečném věku, klub se ale nenechává zviklat a mladíkův otec je kdykoli připraven předložit rodný list.

Moukoko je hvězda ještě předtím, než vůbec kopl do balonu za áčko. Neuvěřitelné statistiky a videa jeho gólových akcí se šíří po sociálních sítích. Už ve 14 si jej vyhlédla firma Nike a zavázala si ho sponzorským kontraktem na 10 milionů eur (přes 260 milionů korun).

TOP 5 talentů, kteří nenaplnili potenciál: Bosňan ze Sparty i Šumský

Mladý kanonýr se ale slávou a penězi nenechává nijak výrazně ovlivnit. Štědrým výdělkem podporuje své rodiče, kteří žijí v Hamburku, sám pobývá v pokoji o 18 čtverečních metrech v tréninkovém centru BVB. „Čtu, co o mně v médiích píšou. Ale nepřipouštím si tlak. Neposlouchám, co říkají ostatní, jdu svojí cestou,“ mávl útočník rukou v pár dnů starém interview pro klubové stránky, ve kterém bylo naznačeno, že v sobotním večerním klání s Hertou Berlín by mohl naskočit.

Pokud se tak stane, bude Youssoufa Moukoko ve věku 16 let a jednoho jediného dne nejmladším debutantem v historii bundesligy. Dosavadní rekordman Nuri Sahin odehrál taktéž za Dortmund první zápas měsíc před sedmnáctinami. Pohodový mladík je připravený vletět do jedné z nejlepších soutěží světa a má před očima jediný cíl. „Góly!“ vyhlásil s širokým úsměvem v představovacím videu na twitterovém účtu klubu, kde poprvé pózoval s dresem s číslem 18. „Jako útočník žiju jenom pro ně.“