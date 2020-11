ONLINE Liga mistrů: Liverpool a Bayern hrají o postup, City už ho mají

Fotbalisté Manchesteru City jsou pátým jistým osmifinalistou Ligy mistrů. Postup si zajistili výhrou 1:0 na hřišti Olympiakosu Pireus. K play off nakročili ve skupině B i fotbalisté Mönchengladbachu, kteří tři týdny po výhře 6:0 porazili Šachtar Doněck 4:0 i v domácí odvetě. Na obou stadionech se před zápasy držela minuta ticha za dnes zesnulou fotbalovou legendu Diega Maradonu.

„Citizens“, kterým ve skupině C stačila k postupu i remíza, se dostali do vedení ve 36. minutě, když kapitán Sterling přihrál patičkou do ideální střelecké pozice Philu Fodenovi a ten se trefil do odkryté poloviny branky. Dvacetiletý Foden skóroval i ve svém třetím ročníku v Lize mistrů. Manchester prodloužil sérii bez prohry ve skupinové fázi soutěže na 16 zápasů a postupem napodobil Chelsea, Sevillu, Barcelonu a Juventus.

Mönchengladbach, který před třemi týdny v Kyjevě vyhrál první poločas 4:0, opět do úvodního dějství vstoupil ve velkém stylu. V 17. minutě proměnil Lars Stindl penaltu po faulu na Thurama, po půl hodině si na Stindlův rohový kop naskočil Nico Elvedi a hlavičkou na bližší tyč nedal gólmanu Pjatovovi šanci zasáhnout.

V nastavení první půle pak překonal Pjatova povedenými nůžkami Breel Embolo, jenž se ve 23 letech trefil v soutěži už za třetí klub. Konečnou podobu výsledku dal v 77. minutě Oscar Wendt, který stejně jako Elvedi skóroval v soutěži poprvé. Borussia vyhrála domácí zápas Ligy mistrů po pěti letech, kdy dva góly Seville (4:2) dal dnešní střelec Stindl. V neúplné tabulce má na prvním místě čtyřbodový náskok na Šachtar a Real Madrid, který nyní hraje na hřišti Interu Milán.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 43. Lewandowski, 52. Wöber (vl.) Hosté: Sestavy Domácí: Neuer (C) – Pavard (63. Lucas Hernández), J. Boateng, Alaba, Richards – Roca, Goretzka – Gnabry (62. Sané), T. Müller, Coman – Lewandowski. Hosté: Stankovic – Kristensen, Ramalho, Wöber, Ulmer (C) – Camara, Junuzović – Mwepu, M. Beriša, Szoboszlai – S. Koïta. Náhradníci Domácí: Nübel, Martínez, Sané, Costa, Choupo-Moting, Zirkzee, Hernández, Musiala, Akwo Arrey-Mbi Hosté: Miguel, Walke, Ashimeru, Vallci, Onguéné, Solet, Farkas, Adeyemi, Sučić Karty Domácí: Neuer, Roca Hosté: S. Koïta Rozhodčí Grinfeld – Hassan, Yarkoni (ISR) Stadion Allianz Arena, Mnichov

Zobrazit online přenos Sestavy Domácí: Oblak – Trippier, Savić, J. Giménez, Lodi (60. Hermoso) – M. Llorente (60. Lemar), Saúl, Koke (C), Carrasco – Félix, Á. Correa. Hosté: Guilherme – Živogljadov, Ćorluka (C), Cerqueira, Rybus – Ignatěv, Kulikov, Krychowiak, Kamano, An. Mirančuk – Luís. Náhradníci Domácí: Camello, Grbić, Hermoso, Lemar, Felipe, Sanabria, Sánchez, Šaponjić, Valera, Vitolo, Moya Hosté: Josifov, Lisakovič, Lyscov, Éder, Magkejev, Muchin, Rajković, Kočenkov, Rybčinskij, Savin, Siljanov, Žemaletdinov Rozhodčí Vinčić – Klančnik, Kovačič (všichni SLO) Stadion Estadio Wanda Metropolitano (Madrid)

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 17. Stindl, 34. Elvedi, 45+1. Embolo, 77. Wendt Hosté: Sestavy Domácí: Sommer – Lainer, Ginter, Elvedi, Wendt – Neuhaus (69. Zakaria), Kramer, Lazaro (69. Herrmann) – Thuram (84. Traoré), Stindl (C) (81. Bénes), Embolo (69. Pléa). Hosté: Pjatov (C) – Dodô, Kryvcov, Bondar, Matvijenko – Marlos (71. Antônio), Stěpaněnko, Patrick (81. Maycon) – Tetê, Júnior Moraes, Solomon (59. Fernando). Náhradníci Domácí: Grün, Sippel, Lang, Herrmann, Zakaria, Pléa, Traoré, Bénes, Poulsen, Jantschke Hosté: Ševčenko, Trubin, Antônio, Maycon, Vitão, Cipriano, Bolbat, Sudakov, Fernando Karty Domácí: Lazaro, Lainer Hosté: Stěpaněnko Rozhodčí Çakır – Duran, Ongun Stadion Borussia-Park, Mönchengladbach

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 7. E. Hazard, 59. Rodrygo Sestavy Domácí: Handanovič (C) – Škriniar, de Vrij, Bastoni (46. D'Ambrosio) – Hakimí (64. Alexis Sánchez), Barella, Gagliardini, Arturo Vidal, Young – R. Lukaku, Lautaro Martínez (46. Perišić). Hosté: Courtois – Carvajal, Varane (C), Nacho Fernández, F. Mendy – Modrić, Kroos, Ödegaard (58. Casemiro) – L. Vázquez, M. Díaz (59. Rodrygo), E. Hazard. Náhradníci Domácí: Radu, Stanković, Sánchez, Sensi, Ranocchia, Perišić, Eriksen, D'Ambrosio, Darmian, Nainggolan Hosté: Lunin, Altube, Asensio, Marcelo, Casemiro, Vinícius Júnior, Isco, Rodrygo, Chust, Duro Karty Domácí: Gagliardini, Arturo Vidal, Arturo Vidal Rozhodčí Taylor – Beswick, Nunn (vš. ENG) Stadion Stadio Giuseppe Meazza (San Siro), Milán

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 36. Foden Sestavy Domácí: J. Sá – R. Semedo, Ba, Cissé – Dräger (66. Vrousai), M'Vila, Rodrigues (71. Bouchalakis), Rafinha Ferreira – M. Camara, Fortunis (C), Masouras (78. Soudani). Hosté: Ederson – Cancelo, Stones, Rúben Dias, B. Mendy (78. Zinčenko) – Gündoğan (86. Doyle), Rodri (76. Fernandinho), Foden – B. Silva, Jesus (78. Agüero), Sterling (C) (76. Mahríz). Náhradníci Domácí: Karargyris, Tzolakis, Soudani, Bouchalakis, Vinagre, Androutsos, Vrousai, Papadopoulos, Sourlis, Nikolis, Kitsos, Tsavos Hosté: Steffen, Carson, Agüero, Zinčenko, Laporte, Torres, Fernandinho, Mahríz, García, Nmecha, Doyle, Palmer Karty Domácí: Rafinha Ferreira Hosté: Sterling, Rúben Dias, Gündoğan Rozhodčí Massa – Meli, Alassio (všichni ITA) Stadion Georgios Karaiskakis Stadium, Pireus

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 39. Sanusi Sestavy Domácí: Mandanda (C) – Sakaj, Álvaro González, Balerdi, Amavi – Rongier, Kamara (60. Cuisance), M. Sanson – Thauvin, Germain (59. Benedetto), Henrique (59. Payet). Hosté: Marchesín – Manafá, Mbemba, M. Sarr, Sanusi – J. M. Corona, Grujić, S. Oliveira (C), Otávio – Marega, L. Díaz. Náhradníci Domácí: Pelé, Vanni, Strootman, Benedetto, Payet, Ćaleta-Car, Cuisance, Gueye, Aké, Chauí, Nagatomo, Perrin Hosté: Costa, Leite, N'Diaye, Taremí, Nakadžima, Baró, Mário, Anderson, Martínez, Evanilson, Nanú, Vieira Karty Domácí: Balerdi, M. Sanson, Kamara, Thauvin Hosté: Grujić Rozhodčí Ekberg – Culum, Hallberg (všichni Švédsko) Stadion Stade Vélodrome, Marseille

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 60. Iličić, 64. Gosens Sestavy Domácí: Alisson – N. Williams, R. Williams, Matip, Tsimikas (61. Robertson) – Jones, Wijnaldum (61. Fabinho), Milner (C) – M. Salah (61. Firmino), Origi (61. Diogo Jota), Mané. Hosté: Gollini – Tolói, Romero, Djimsiti – Hateboer, de Roon, Pessina, Freuler, Gosens – Iličić, A. Gómez (C). Náhradníci Domácí: Cain, Adrián, Robertson, Minamino, Fabinho, Firmino, Jota, Kelleher, Clarkson, Koumetio Hosté: Mirančuk, Lammers, Sportiello, Zapata, Ruggeri, Muriel, Mojica, Scalvini, Palomino, Rossi, Piccini, Panada Karty Domácí: Tsimikas Rozhodčí Del Cerro – Yuste, Alonso (všichni Španělsko) Stadion Anfield Road, Liverpool