Hvězdy poklekly kvůli rasismu. Jsem pyšný, řekl Mbappé po dohrávce

Utkání se kvůli tomu nedohrálo, bylo přeloženo na středu a incidentem se začala zabývat UEFA. Dohrávku poté zvládli hráči pařížského klubu a díky hattricku Neymara a dvěma gólům Mbappého vyhráli 5:1. Soupeři připravili nejvyšší pohárovou porážku a do jarního osmifinále prošli z prvního místa.

Mbappé si však víc než vítězství cenil postoje obou celků poté, co jeden z rumunských rozhodčích údajně rasisticky urazil asistenta Basaksehiru. „Samozřejmě jsem pyšný na to, co se udělalo. Hodně se o tom namluvilo, ale líp než slova vždycky mluví činy,“ citovala Mbappého agentura Reuters.

„Už jsme z toho unavení a nechceme to (rasistické incidenty) zažívat pořád dokola,“ přidal francouzský reprezentant. „Jsme také jen lidé a tohle nešlo přehlížet. Lidé už jsou z toho naštvaní a museli jsme něco udělat,“ dodal Mbappé, který proti Basaksehiru zaznamenal první dva góly v probíhající Lize mistrů.

„Nemrzelo nás, že jsme v úterý nehráli. Rozhodli jsme se tak a jsme na to pyšní. Protože pokud takové věci budete přehlížet, tak tím víc budou někteří lidé přesvědčení, že je to normální. Jenže normální rozhodně nejsou,“ uvedl jednadvacetiletý Mbappé.

Postoj hráčů podpořil i trenér Paris St. Germain Thomas Tuchel. „Udělali odvážné rozhodnutí a postavili se za soupeře. V kabině bylo vidět, že to nechtějí jen tak nechat být,“ uvedl německý kouč s tím, že jeho hráči incident řešili ještě ve středu jen pár hodin před dohrávkou.

„Na zápas jsme se už připravili před tím a nechtěli jsme hráče nutit myslet jen na sport,“ řekl. „Uvědomili jsme si, že co se stalo, musíme probrat a respektovat pocity a názory všech hráčů. Bylo to pro ně důležité a některé věci jsou prostě důležitější než sport,“ dodal Tuchel.

SESTŘIH LM: PSG - Basaksehir 5:1. Dohrávaný zápas skončil debaklem