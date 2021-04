Potyčka na EURO U21! V akci i Musa, hvězda Liverpoolu po konci zuřila

Chorvaté sice prohráli s Anglií 1:2, snížení v nastaveném čase jim ale zařídilo postup do čtvrtfinále • Reuters

Když Curtis Jones v 74. minutě zvýšil náskok na 2:0, vypadalo to s Angličany dobře • Reuters

Curtis Jones byl dlouho za hrdinu, když Angličany poslal ve druhém poločase do vedení 2:0 • Reuters

Rhianna Brewstera museli spoluhráči uklidňovat, do konfliktu se dostal i s Petarem Musou • Reuters

Po utkání Anglie - Chorvatsko na EURO do 21 let se strhla mela, situace se naštěstí rychle uklidnila • Profimedia.cz

Do hromadné potyčky se zapojil i slávistický útočník Petar Musa (vpravo) • Profimedia.cz

Museli polknout hořké vyřazení. Angličané vytasili na ME do 21 let těžký kalibr, ani mladé hvězdičky z Liverpoolu, Chelsea, Arsenalu či Tottenhamu ale nezabránily konci už po základní skupině. Přitom vše mohlo být jinak. Ve středečním zápase proti Chorvatsku ještě v nastaveném čase držel Albion postup, pak ale dostal gól. Výhra 2:1 nestačila. „Všichni hráč jsou velmi zklamaní,“ řekl trenér Aidy Boothroyd. Na tiskové konferenci musel vysvětlovat i závěrečnou potyčku.