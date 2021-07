ONLINE: Rapid Vídeň - Sparta 0:1. Hlavou se trefil Krejčí mladší

Sparťan Ladislav Krejčí mladší (vpravo uprostřed) správně mířenou hlavičkou posílá Pražany do vedení • Dominik Bakes / Sport

Sparťan Ladislav Krejčí mladší (vpravo) se raduje z rychlého gólu proti Rapidu Vídeň v kvalifikaci do Ligy mistrů • Dominik Bakes / Sport

Po pěti letech usilují fotbalisté pražské Sparty o účast v základní skupině Ligy mistrů. V úvodním zápase 2. předkola dnes Letenští vstupují do kvalifikace nového pohárového ročníku jako první český tým, a to na hřišti rakouského vicemistra Rapidu Vídeň. Uspějí a vytvoří si dobrou výchozí pozici do odvety? Utkání má výkop ve 20:30, sledujte ho ONLINE na iSport.cz.