Zklamaný Vrba: Škoda Hložkovy šance. Chválil Panáka, víru neztrácí

Předpokládám, že hráčům nebudete vyčítat přístup k zápasu a snahu. Kde byl tedy hlavní rozdíl?

„Co se týká nasazení a snahy, opravdu nemám výhrady. Kvalita ale byla na straně soupeře. Byl důraznější, nebezpečnější. My můžeme litovat šance za stavu 0:0, kdy měl Hložek velkou příležitost. Bohužel jsme ji neproměnili. Pak jsme inkasovali laciný gól ze standardky. Musíme uznat, že Monaco patří k top mužstvům. Po druhém gólu jsme se těžko chytali, soupeř vyhrál zaslouženě.“

Do Hložkovy šance jste se soupeřem drželi krok. Byl to tedy zlom v zápase?

„Tvrdím, že proti takovým soupeřům se vám podobná možnost naskytne jednou nebo dvakrát za utkání. Když ji neproměníte, je pak těžké to výsledkově zvládnout. Nám se to nepodařilo. Když bylo Monaco ve vedení, zápas kontrolovalo. Potkali jsme se s výborným mužstvem. Ukázali nám, kde jsme my, a kde oni.“

Věříte, že v odvetě ještě můžete s vývojem dvojzápasu něco udělat?

„Víra je vždycky. Museli bychom vstřelit první gól, pak se může dít cokoli. Uvidíme. Určitě do Monaka poletím s tím, že to chceme zdramatizovat. Musíme být aktivní, nic jiného nám nezbývá. Byl bych rád, kdybychom z toho ještě udělali drama.“

Co říkáte na incident, ke kterému došlo po první brance soupeře?

(Krátce se zamyslí) „Co vám na to mám říct. Nerozumím některým fanouškům, ale nerozumím i některým hráčům. Víc bych to nekomentoval.“

Budete hráčům vyčítat, že jim v některých momentech scházela možná větší jednoduchost a přímočarost?

„Je rozdíl, když hrajete českou ligu, a když stojíte proti týmu, který dle mého názoru bude hrát skupinu Ligy mistrů. Na naši soutěž to stačí, ale pokud chceme uvažovat o Lize mistrů, budou muset někteří přidat. Řada hráčů hrála takové utkání poprvé. Možná tomu trochu podlehli a nepodali výkon, na jaký mají.“

Potěšil vás výkon obou stoperů, především pak Filipa Panáka?

„Určitě ano. Filip to odehrál velice dobře, možná byl aktivnější než Hancko. U něj bych si představoval, že nám víc pomůže v útočné fázi. Ale tihle dva hráči to odehráli slušně.“

Jak moc vám nabourala předzápasové plány vlna absencí? Kromě Höjera a Krejčího mladšího vypadli i Štetina a Krejčí starší.

„Štetina a Krejčí mladší by měli být v pořádku do čtrnácti dnů, tam by to mohlo být vyřešeno brzo. U Ládi Krejčího staršího je to složitější, nebude k dispozici možná tři měsíce. Je pravda, že se nám to trochu komplikuje. Při tom jsme si lebedili, jak nemáme zraněné hráče, a vyhýbá se nám to. Je to pro nás teď trochu složitější, nahromadilo se nám to. Uvidíme, jak to budeme řešit. Pokud bychom chtěli posílit, muselo by to mít význam.“

