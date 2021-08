Co ukázala Sparta: Panák zase prošel, Hložkův zmar i rasismus z tribun

Porážka 0:2 byla výmluvná. Sparta v úvodním utkání 3. předkola Ligy mistrů na Monaco neměla. Třetí tým uplynulého ročníku Ligue 1 na Letné po první brance začal dominovat. Domácí Pražané svoje šance nevyužili. I tak měl Pavel Vrba aspoň jedno pozitivní zjištění – Filip Panák, jenž zaskočil Lukáše Štetinu obstál v další složité zkoušce. „Byl výraznější než Hancko,“ pochválil ho.

Bílá vlajka? Pro Vrbu neexistuje Je hotovo a vymalováno, chtělo by se říct. Sparta favorizovanému Monaku doma podlehla 0:2, její šance před odvetou jsou mizivé. Na postup Letenských by si asi vsadil jen ten největší optimista. Trenér Vrba ale kufry rozhodně nebalí, se svými svěřenci se chce za týden ve Francii pokusit o sportovní zázrak. „Víra je vždycky. Museli bychom vstřelit první gól, pak se může dít cokoli. Uvidíme. Určitě do Monaka poletím s tím, že to chceme zdramatizovat. Musíme být aktivní, nic jiného nám nezbývá. Byl bych rád, kdybychom z toho ještě udělali drama,“ upozornil kouč. Zklamaný Vrba: Škoda Hložkovy šance. Chválil Panáka, víru neztrácí

Hložkův den blbec Měl být za hrdinu, ale v úterý si Adam Hložek vybral den blbec. Žádný parádní gól. Obrovskou šanci za bezbrankového stavu po centru Tomáše Wiesnera mohl uklidit k tyči a Sparta by byla na koni. Jenže domácí naděje nemířila přesně. „Můžeme litovat Hložkovy velké příležitosti za stavu 0:0. Bohužel jsme ji neproměnili. Pak jsme inkasovali laciný gól ze standardky,“ litoval kouč Vrba. O deset minut později se totiž právě Hložek nachomýtl i u situace, která poslala do laufu Monaco. Aurélien Tchouaméni se mu při prvním rohovém kopu utrhl ze souboje, český útočník nestíhal a francouzská opora knížecího klubu hlavou otevřela skóre. Smolných 90 minut, přičemž právě na evropské úrovni si rodák z Ivančic potřebuje nahnat plusové body. Hložkova šance? Zlomový moment, říká Vácha. Rasismus vrhá stín na Spartu

Marodka se opět plní Sluníčková nálada je pryč. Jen pár týdnů si Sparta malovala, jak se jí zranění tentokrát vyhýbají obloukem. O víkendu ji čeká teprve pátý soutěžní duel na startu sezony a už počítá padlé. Skoro půlrok bude scházet Casper Höjer, který se podrobil operaci lýtkového svalu. Minimálně tři měsíce vynechá Ladislav Krejčí starší kvůli plicní embolii, která jej v neděli postihla. Pozitivně to však vypadá u Lukáše Štetiny a Ladislava Krejčího mladšího. „Měli by být v pořádku do čtrnácti dnů, tam by to mohlo být vyřešeno brzo,“ okomentoval jejich stav Vrba. Bude chtít první dva jmenované nahradit novými hráči? „Uvidíme, jak to budeme řešit. Pokud bychom chtěli posílit, muselo by to mít význam,“ dodal. SESTŘIH: Sparta padla na Letné s Monakem 0:2 a Liga mistrů se jí vzdálila

Rasismus. Znovu. Bohužel Monacký záložník Aurélien Tchouameni na Letné otevřel skóre a slavil přímo pod domácím kotlem, což spustilo ostudnou reakci. Bučení některých jednotlivců… Tenhle nechutný moment defakto přebil všechno ostatní a hráče knížecího klubu pobouřil do takové míry, že se v jednu chvíli dokonce zdálo, že na protest opustí hřiště. Sudí Michael Oliver dal gesty jasně najevo, že celý incident zaznamenal. „Ještě jednou a zápas bude ukončen, čili kontumován,“ zaznělo z úst hlasatele. „Jsme všichni smutní a zklamaní, že se tohle děje ve 21. století na fotbalových hřištích. Moc bych si přál, aby se to zastavilo, protože jsme si všichni rovni. Fotbal by měl být mostem. Je třeba zdůraznit, že se to netýkalo všech fanoušků na stadionu,“ uvedl hostující kouč Niko Kovač. Rozjitřené emoce se snažil v poločasové přestávce klidnit bývalý kapitán a klubová legenda David Lafata, který vyrazil přímo na hrací plochu a osazenstvu domácího kotle domlouval. Po zápase s kotelníky mluvil pouze kapitán Dočkal, ostatní sparťané na tradiční děkovačku nevyrazili. Sparta - Monaco: Sparta prohrává, po rohu se až příliš snadno trefil Tchouameni - 0:1! Rasismus na Spartě! Odnesl to střelec gólu, kotli domlouval Lafata