Slovák, co zná Ferencváros: Úspěchu podřídili vše. Slavia bude nepříjemná

Kabina Ferencvárose zná Slavii. Potvrzuje to slovenský záložník Michal Škvarka (28), který do kádru maďarského mistra patřil v uplynulých dvou sezonách. Nynější hráč Wisly Krakov upozorňuje na silné individuality v jeho týmu nebo na sílu fanoušků. Favorita pro střet mezi českým a maďarským šampionem ve třetím předkole Ligy mistrů nevidí.

Nevyptávali se i vás bývalí spoluhráči na Slavii?

„Mě ne, ale ve Ferencvárosi je další slovenský hráč Robo Mak. Řekl bych, že jeho se kluci ptali. Už v minulých sezonách jsme sledovali Ligu mistrů, poháry, a druhý den ráno jsme zápasy probírali, hovořili jsme i o českých mužstvech.“

Slavii se v posledních třech sezonách v evropských pohárech dařilo, takže vás zaujala?

„Slavia mě osobně zajímá už dlouho, velmi se mi líbí její styl hry a také to, jak celkově funguje. I v kabině Ferencvárose jsme se o ní bavili, sledovali jsme například duely s Leicesterem nebo Rangers.“

I Ferencváros ale proniká víc a víc do Evropy, v minulé sezoně hrál Ligu mistrů.

„Už sezonu před tím se Ferencváros dostal do základní skupiny Evropské ligy, rok nato do Ligy mistrů. Takhle to mají nastavené: chtějí hrát skupinu v pohárech. Ano, postup do Ligy mistrů byl výjimečný, na druhou stranu celý klub úspěchu podřídil všechno. Kupují nové hráče, posilují.“

Jak byste tým charakterizoval?

„Je silný, disponuje vynikajícími individualitami. Chtějí hrát kombinačně, držet míč. Nevoní jim vysoký presink, což je silná stránka Slavie. Ale dokážou hrát z bloku na rychlé hráče, kteří jsou technicky velmi dobře vybavení.“

Útočník Olomouce David Vaněček, který také v Maďarsku hrál, zmiňoval, že Ferencvárosi běhavý a agresivní styl hry nevoní.

„Nikdo nemá rád, když proti vám nastoupí mužstvo, jako je Slavia. Ta má hru postavenou na vysoké intenzitě, všude napadá, je to neskutečně nepříjemné.“

Na které hráče byste upozornil?

„Určitě na Uzuniho nebo Tokmaca (Chol Nguena). Oba dovedou být rozdílovými hráči, dokážou vymyslet něco výjimečného.“