Zamračený šéf zase dobývá Evropu. Vsadil na emoce, finále má za derby

Tmavý kabát, pod ním oblek. Neustále pokřivené obočí, šedivé vlasy a jeden zamračený výraz pro všechny situace. To je Carlo Ancelotti (62), trenér vítězů. Ve finále Ligy mistrů byl šestkrát: dvakrát ji ovládl jako hráč, třikrát jako trenér. Na konci května si s Realem Madrid proti Liverpoolu dá na pařížském Stade France páté repete v roli kouče. Žádný jeho kolega nezažil tolik finálových účastí jako šedivý vlk z Reggiola.

Většinou je zamračený. Museli byste jej natáhnout na skřipec, aby změnil grimasu. Úsměv z něj během zápasu vyloudíte jen sporadicky.

Zápasy neprožívá nijak zvlášť. Zatímco Pep Guardiola ve středu předváděl u postranní čáry výkon hodný mistra světa v gestech, Carlo Ancelotti nanejvýš zvedl obočí.

Dokonce i vlastní autobiografii nazval Klidné vedení, v níž vysvětluje, jak šéfoval hvězdám typu Cristiana Ronalda, Davida Beckhama či Zlatana Ibrahimovice, a ty ho zbožňovaly a odloučení nesly velmi nelibě.

Přesto se bývalému střednímu záložníkovi, jenž válel za AC Milán a AS Řím, vaří emoce. Jakmile jej poznáte za zavřenými dveřmi, změní se vám svět. Mnozí by za něho šli narukovat do války. „Carlo je pro mě nejlepší trenér na světě,“ pronesl pro server The Athletic kanonýr Andrij Ševčenko, jenž pod Ancelottim válel v dresu AC Milán.

Emoce jsou pro zkušeného Itala důležité. Právě na emoce Ancelotti před odvetou s Manchesterem City vsadil. Těsně před odjezdem pustil hráčům motivační video s osmi velkými obraty Realu Madrid. Jakmile sekvence skončila, postavil se ke kádru čelem a pronesl: „Potřebujeme přidat další!“

Dlouho to však na Santiago Bernabéu vypadalo, jako by hráči na poslední instrukce zapomněli. Hrozil především Manchester City. A když anglická družina vstřelila gól, neměl to Real nahnuté, ale už se valil z kopce…

„Myslet na vyřazení ale nebyl čas. Tenhle klub vám nedovolí svěsit ramena, když se zdá, že je konec. Nikdy nepřestanete věřit. V tom je velikost Realu,“ promlouval Ancelotti po utkání.

Na lavičce nehnul brvou. Zběsile tisknul žvýkačku, jež mu odbourává nervy místo zakázané cigarety. A rozjel mistrovské tahy: nebál se ze hry stáhnout režiséra Toniho Kroose, štít Casemira a čiperu Luku Modriče. Zálohu, jež táhne „bílý balet“ roky. Je podepsaná pod největšími úspěchy v poslední dekádě.

Kdekdo by řekl, že právě rezignoval a umetl cestu Guardiolovi a spol. do druhého finále za sebou. Velký omyl. Šéf madridské lavičky se obklopil vlivnými hráči na lavičce a chystali odplatu.

„Jakmile má dobrý tým, základní je, aby hráči věřili v úspěch do posledních vteřin. Pokud věří, mohou vyhrát cokoliv. Třeba i Ligu mistrů. Ale základem je postavit správnou mentalitu. A v tom je Carlo mistr,“ vzpomíná Ševčenko.

Omlazený Real se během pár minut probral a vyšvihl během 91 vteřin dvě gólové akce, které znamenaly prodloužení. V něm rozhodl z penalty Karim Benzema. Ancelotti konečně vytáhl úsměv, zato Guardiola se u lajny cítil jak ve svěrací kazajce.

„Když mluví, tak nemluví k vám, ale baví se s vámi. Je to trenér a zároveň přítel. Při práci má rád pravidla, ale zároveň i legraci,“ přidal se Frank Lampard. Brazilský stoper Alex šel ještě dál. „Byl náš otec. Když mu Lavezzi zavolal ve dvě ráno, aby za ním dorazil do restaurace na pokec, Carlo přijel.“

Těžko byste v Ancelottiho AC Milán, Chelsea, PSG, Bayernu či Realu hledali člověka, který by s ním šel do střetu. „Když to přeženu, tak o víkendu jezdili po Madridu otevřeným autobusem, tančili, užívali si úspěch, a za pár dnů je čekalo de facto další finále. Navzdory oslavám Carlo tým znovu nachystal na další obrovský zápas," obdivuje Marek Jankulovski.

Přitom loni touto dobou řešil jiné strasti: dumal, jak složí kádr Evertonu. Hledal cestu, jak tradiční anglickou značku znovu nakopnout. O návratu na světovou scénu ani nesnil. Zdálo se, že už míří do penze. Po roce má v hlavě pořád klub z města Beatles, ale Everton to není. Trenéra, o kterém jeho kritici šíří, že nectí trendy a žije z minulosti, po skalpech PSG, Chelsea a City zajímá Liverpool, se kterým si to stejně jako v letech 2005 a 2007 rozdá ve finále.

Na ikonickém Stade France to bude pro Ancelottiho již pátá účast v kariéře, což se dosud žádnému trenérovi nepovedlo. Dvakrát zvedl pohár jako hráč s AC Milán, to samé jako šéf milánské lavičky a naposledy se slavil s Reálem Madrid před osmi lety v Lisabonu. Chtělo by se říct Champions League je jeho soutěž. „Liverpool?

Stále fandím Evertonu. Bude to derby," ušklíbl se šibalsky.

Carlo Ancelotti ve finále Ligy mistrů

2x jako hráč AC Milán

Benfica Lisabon 1:0 (1989/90)

Steaua Bukurešť 4:0 (1988/89)

4x jako trenér

2002/03: AC Milán - Juventus 0:0 PP, 3:2 pen.

2004/05: AC Milán - Liverpool 3:3 PP, 2:3 pen.

2006/07: AC Milán - Liverpool 2:1

2013/2014: Real Madrid - Atlético Madrid 4:1 PP