Salah touží po pomstě. Nejhorší chvíle v kariéře. Byl jsem na dně, přiznal

Pořád to má v hlavě. Nezapomněl. Křivda, kterou v sobě dusí čtyři roky. Jistě si vzpomenete, co se přihodilo ve finále Ligy mistrů 2018. Stoper Realu Sergio Ramos ve třicáté minutě nevybíravě složil Mohameda Salaha zápasnickým chvatem k zemi, vykloubil mu rameno a vyřadil ze hry. Křídelník Liverpoolu opouštěl trávník se slzami v očích. „Že jsme prohráli (1:3), jsem se dozvěděl v nemocnici. Šlo o nejhorší moment v kariéře,“ vzpomínal devětadvacetiletý Egypťan. Nyní má šanci na vendetu. „Reds“ vyzvou madridský celek o ušatý pohár znovu. Bude to derniéra v červeném dresu pro Sadia Maného?

Z osobního pohledu prožíval plodné období. Ačkoli Liverpool zakončil ročník 2017/18 v Premier League „až“ na čtvrtém místě, Salah nasázel v lize 32 gólů a přidal 11 asistencí. Při chuti byl i v Lize mistrů, kde „reds“ dotlačil do finále desíti trefami. Zbývalo odvalit poslední překážku. Španělský balvan nesoucí název Real Madrid.

„Bílý balet“ disponoval smrtícím ofenzivním trojzubcem BBC, neboli Benzema, Bale, Cristiano. Klub z města Beatles kontroval triem Salah, Mané, Firmino. Šest jmen, šest gólových predátorů. Kdokoli a kdykoli mohl udeřit. Proto bylo potřeba zredukovat nebezpečí, pomyslel si Ramos a jal se činu. Ve třicáté minutě odrovnal Egypťana. Vykloubil mu rameno a povolal do akce sanitku.

„Pamatuji si, že když jsem po třiceti minutách opouštěl hřiště, šlo o nejhorší okamžik mé kariéry,“ líčil Salah. „Byl jsem opravdu na dně. Měl jsem dobrou sezonu a hrál první finále Ligy mistrů. Ale skončil jsem tak brzy… Pořád to mám v hlavě,“ přiznal. Real Madrid udolal Liverpool 3:1 i díky dvěma kiksům gólmana Lorise Kariuse.

„Výsledek jsem zjistil v nemocnici. Pomyslel jsem si, že takhle to nemohlo skončit. Prohrát takovým způsobem? Bolelo to. Nikdy předtím jsem nic podobného ve fotbale necítil,“ popsal Salah, co se v něm tehdy mísilo. Pocit křivdy ze sebe nikdy nesetřásl. Zatlačil jej do rohu, šoupl do šuplíku nepříjemných vzpomínek. Přesto ho zcela vytěsnit nedokázal.

Když si Liverpool zajistil místenku do letošního finále nejprestižnější klubové trofeje a ještě neznal soupeře, novináři se Salaha ptali, koho by raději: Manchester City, nebo Real? „Jednoznačně Madrid!“ vypálil. Moc toužil po lístku na osudové znovushledání, nápravu činů předešlých. Jenže s malou kaňkou, dres „bílého baletu“ již nenavléká Ramos.

„Nevěřím na pomstu, přesto ji chápu. Nejsem si jistý, že je to správná věc. Navzdory tomu rozumím, co Mo řekl“ zmínil Jürgen Klopp, kouč Liverpoolu. „Chce to dát do pořádku, napravit to, co se stalo. Teď je tu zase příležitost vyhrát a myslím, že to bude skvělý příběh. A pokud nezvítězíme, nebude to kvůli tomu, co se stalo v roce 2018,“ doplnil.

V podobném duchu mluvil i Sadio Mané. „Pomsta? Kdepak. Určitě to tak nevnímám. Od té doby uplynuly čtyři roky. Hodně věcí se změnilo. Máme zkušenější tým, vyzráli jsme, předvádíme vzrušující fotbal a jdeme si pro trofej,“ podotkl třicetiletý křídelník, jenž se vyjádřil také na dotaz ohledně své budoucnosti. Po další sezoně mu podobně jako Salahovi končí smlouva.

„Přesnou odpověď se dozvíte až po finále. Teď není vhodná doba. Ale po zápase řeknu, jestli zůstanu, nebo odejdu,“ prozradil Mané. Zatímco Salah potvrdil, že zůstává, Senegalec váhá. Situaci kolem něj sonduje Bayern Mnichov a Paris Saint-Germain. Očekává se, že Liverpool o jednoho ze zmíněné dvojice hráčů nejpozději po další sezoně přijde. Proto se v zimě pojistil příchodem Luise Díaze.