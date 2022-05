Courtois: jako Hašek v Naganu! Hřebík žasl, řešil výšku, hbitost i Zlatý míč

Fotbalisté Realu Madrid v euforii poté, co ve finále Ligy mistrů šli do vedení 1:0 • Reuters

Liverpool v krásném finále plném zajímavých akcí a individuální kvality vypadal většinu zápasu mnohem lépe. Byl častěji vepředu, Real přestřílel drtivě 23:3. Přímo na branku mířil devětkrát, zatímco madridský soupeř pouze jednou. Právě z jediné střely ale padl vítězný gól Vinícia.

Courtois v bráně Madridu chytal finále neskutečně. Zlikvidoval ohromné množství šancí, byl všude. „Chytil minimálně tři skoro stoprocentní góly. Když takhle brankář Real podrží, je jednoznačně nejlepší hráč zápasu. Při zákrocích využil té své třímetrové výšky,“ hodnotil Hřebík famózní výkon jedničky madridského kolosu.

Belgický reprezentant potvrdil, že je aktuálně nejlepším brankářem světa. „Takový brankářský výkon jsem viděl naposledy v Naganu od Dominika Haška. Má fantastickou sezonu, vyřazení PSG v předešlé fázi bylo také jeho dílo. To, co pro Real znamená Benzema v hostující šestnácte, to samé znamená Courtois v té domácí. Měl by získat Zlatý míč,“ dodal ve studiu fotbalový expert deníku Sport Pavel Hartman.

Nejvyšší individuální ocenění pro fotbalistu získal brankář pouze jednou v historii, v roce 1963 ovládl uznávanou tradiční anketu ruský gólman Lev Jašin. Courtois by za své výkony v mimořádné sezoně, která přinesla Realu ligový titul i triumf v Lize mistrů, mohl být druhým v pořadí.

„Liga mistrů je klubová soutěž, on to ukazoval i v předchozích zápasech, kdy Real postupoval Ligou mistrů. Měl by být hlavním kandidátem,“ souhlasil Hřebík. „Být takhle hbitý při takové výšce... To je neuvěřitlené, že to takhle zvládá. Musíte to neustále trénovat a cvičit.“

Ve třiceti letech se dvoumetrový gólman dostal na vrchol výkonnosti. „Hlavně zlepšil práci nohama. Bylo to od něj dřív takové dřevěnější, když měl převzít míč a přihrát, teď je v této činnosti úplně jistý. Určitě na sobě pracuje, to není samo od sebe. Jednou musí dojít k tomu, že brankář dostane Zlatý míč,“ chválil někdejší trenér a uznávaný expert.