Příběh hrdiny finále LM: Courtois v Anglii necítil respekt, teď táhne Real

Fotbalisté Realu Madrid v euforii poté, co ve finále Ligy mistrů šli do vedení 1:0 • Reuters

Jeden by řekl, že být brankářem Realu Madrid musí být fajn věc. Vyhráváte, slavíte, vyhráváte… Jenže to jste na omylu. Své by vám o tom mohl vyprávět Thibaut Courtois. Třicetiletý Belgičan předvádí v brankovišti psí kusy, aby vytáhl slavný klub z bryndy. Byl to on, kdo v sobotu ve finále Ligy mistrů (1:0) devíti zákroky umlčel Liverpool a ukradl trofej pro španělského mistra.