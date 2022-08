O postup do základní skupiny Ligy mistrů si to Plzeň rozdá s Karabachem

Fotbalisté Plzně se v play off o postup do skupinové fáze Ligy mistrů utkají s Karabachem. Ázerbájdžánští šampioni zvítězili v odvetě 3. předkola 3:1 na hřišti Ferencvárose Budapešť, úvodní duel skončil 1:1. Západočeši, kteří prošli do dalších bojů díky dvěma výhrám 2:1 nad Šeriffem Tiraspol, začnou dvojzápas na hřišti soupeře v Baku 16., nebo 17. srpna. Odveta v Doosan Areně je na programu o týden později.