Plzeň čeká prádelna v Baku. A na beku s Jemelkou? Variantou je i Sýkora

PŘÍMO Z BAKU | Svalili dva „kusy“, v evropské kvalifikaci zvládli Helsinky i Tiraspol. Ocitli se blízko mnohasetmilionového pokladu, na jaký v Plzni možná ani nepomýšleli. O postup do základní skupiny Ligy mistrů se rozjetá parta Michala Bílka utká s Karabachem. Ve výhni vyprahlého Baku, rozpálené více než dvoumilionové metropole s ohromnou vlhkostí a nažhaveným soupeřem. V obvyklé sestavě českého šampiona se řeší jedno jméno – případné zařazení nové posily Václava Jemelky.

Šampion z Ázerbájdžánu nepříjemně kouše, jde o komplexně připravený a nejtěžší tým, jaký Západočeši v kvalifikaci potkali. „Bude toho víc, co nám může dělat problémy – jejich domácí prostředí, kde bude veliké teplo. Kvůli vlhkosti je trošku jiné než v Česku. K tomu fanoušci, kteří je poženou,“ naznačil ještě před odletem plzeňský asistent Pavel Horváth.

Realita na místě? Po vystoupení z letadla člověk dostane pořádnou ťafku. Teplota okolo třetí odpoledne místního času šplhala vysoko přes třicet stupňů. Zkrátka pořádná výheň na sluníčku tropického počasí na pobřeží Kaspického moře. Časté střídání vysoce klimatizovaných prostor a perného slunce dělá problémy v běžném fungování, natož při sportovním výkonu.

„Když jsme dostali Karabach, věděli jsme, že nás čeká bouřlivá atmosféra, že tady bude teplo. Nepřekvapuje nás to, s tím jsme sem přijeli. Věřím, že jsme na zápas dobře připravení,“ pravil večer před utkáním hlavní kouč Michal Bílek.

Zápas se hraje v devět večer místního času. Po západu slunce už je v hlavním městě Ázerbájdžánu, luxusní „malé Dubaji“ východu, o poznání dýchatelněji. Přesto „prádelna“ vlhkého teplého vzduchu a vyprodaný třicetitisícový kotel znamenají náročné podmínky, v jakých české týmy nehrají fotbal každý den.

Loni na začátku července odehrála česká reprezentace v Baku čtvrtfinále EURO proti Dánsku. Tropické podmínky na moderním Olympijském stadionu semlely Šilhavého partu, fyzické síly rychle docházely. Porážka 1:2 znamenala vyřazení z jinak povedeného turnaje.

Plzeň svůj zápas odehraje na menším Tofiq Bahramov Stadium, kde se očekává vyprodáno, okolo 30 000 diváků. Pamětníci zavzpomínají na duel z léta 2016, kdy zde Viktoria proti Karabachu uhrála po remíze 1:1 postup do play off o Ligu mistrů. „Byl to pěkný nervák,“ říká pro Sport Roman Pivarník, tehdejší hlavní kouč Viktorie. „V Baku jsme přežili velké šance soupeře. Pak vystřídal Krmenčík, tehdy teprve začínal naskakovat na celé zápasy. Rozhodl o našem postupu.“

Bláznivé utkání neměla Plzeň ve vlastní režii. Domácí si vytvořili několik tutových šancí, dlouho vedli 1:0. Až tehdejší šéf západočeské střídačky povolal do akce Michaela Krmenčíka. Těsně před koncem si naskočil na Kopicův centr a zavěsil. Konečná remíza 1:1 znamenala postup a spásu pro klubovou pokladnu. Stejně jako v rozjetém ročníku si Viktoria zajistila minimálně základní skupinu Evropské ligy, kde po vyřazení od bulharského Razgradu strávila evropský podzim.

„Garantovalo nám to slušnou finanční sumu, což pro nás bylo důležité. Ale byl to složitý zápas. Teď očekávám podobný vývoj. Tým je momentálně v trošku lepším rozpoložení, než jsme tenkrát byli my. Bylo chvíli po EURO, šest hráčů se nám vrátilo až čtrnáct dní před zápasem, dokonce jsme hráli ještě před ligou,“ vzpomíná Pivarník.

Vzájemný zápas před šesti lety připomínali současnému šéfovi střídačky Bílkovi i novináři na tiskové konferenci. Plzeňského kouče poslouchal narvaný sál, aktivní místní žurnalisté podávali dotěrné otázky. Bílek se nenechal rozhodit ani špatným tlumočením, v klidu na vše odpověděl. Zároveň tak, aby z plzeňské kuchyně neprozradil nic zásadního.

„Evropská“ sestava je prakticky daná. Před play off Plzeň přivedla tři hráče, přičemž Fortune Bassey musel pro play off zůstat mimo soupisku. Na úspěšné ose týmu se ale nic měnit nebude. Z nových „last minute“ tváří má na základ šanci pouze reprezentační obránce Václav Jemelka.

Levonohý stoper je použitelný také na levém kraji obrany, což si v Plzni osahal při své víkendové premiéře proti Hradci. Další variantou je univerzál Jan Sýkora, který tento post výtečně zvládl proti Šeriffu Tiraspol.

„Už jsme rozhodnutí, jak nastoupíme. Na jakém postu kdo bude hrát, si zatím necháme pro sebe. Jemelku jsme přiváděli jako stopera, počítáme s ním především na tuto pozici. Je jedno, jestli budeme hrát na tři, nebo čtyři obránce,“ nechal Bílek otevřené různé možnosti sestavy.

Večer v Baku půjde do tuhého, oba celky vidí velkou šanci na základní skupinu Ligy mistrů, což znamená jistých zhruba 400 milionů korun. Už takhle Plzeň díky úspěšné letní evropské jízdě vydělá minimálně 213 milionů, ale chce ještě víc. Pomůžou vzpomínky na „utrpěnou“ remízu 1:1 z léta 2016?

Sestava Plzně podle deníku Sport:

Staněk - Havel, Hejda, Pernica, Jemelka - Kalvach, Bucha - Kopic, Sýkora, Mosquera - Chorý