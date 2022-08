Expert Jirkal o Plzni: Je jako Atlético. Staněk bude jednička národního týmu

Zase bez porážky. Plzeňští fotbalisté v bitvě o Ligu mistrů po výhrách s Helsinkami a Šeriffem Tiraspol odolali i ázerbajdžánskému Karabachu. Svěřenci Michala Bílka si do domácí odvety v play off prestižní soutěže za týden odvezli ze vzdáleného Baku zajímavý, ale zrádný výsledek 0:0. „Plzeň uhrála zaslouženou remízu,“ poznamenal expert Miroslav Jirkal ve Studiu iSport.cz. Vyzdvihl především tři hráče Viktorie a její koncept přirovnal k Atlétiku Madrid pod taktovkou bouřlivého kouče Diega Simeoneho.

Pod středeční bezbrankovou remízu se výrazně podepsal Jindřich Staněk. „Je neprůstřelný a dokazuje, že roste pro jedničku národního týmu. Jeho limit výkonnosti je opravdu vysoký. Má parametry, které moderní gólman potřebuje,“ líčil Jirkal, bývalý brankář a trenér.

V Baku bravurně zlikvidoval nejméně tři gólové šance soupeře. „Tým potřebuje mít v brankáři oporu, aby byl úspěšný a postoupil. Staněk tohle splnil do posledního puntíku. Jednoznačně byl hráčem zápasu a v kabině ho jistě pochválí,“ doplnil redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Jakub Dvořák.

Jirkal aktuální oporu Viktorie přirovnal k bývalému brankáři Jaroslavu Drobnému, kterého v minulosti trénoval. „Staněk je specifický a chytá vlastně stylem Staněk. Drobný byl taky svůj a hodně mi ho připomíná,“ vyprávěl fotbalový expert.

„Staněk dělal v Českých Budějovicích dvojku Jardovi, který mi už tenkrát říkal, že roste ve výborného gólmana. V Plzni ho pak dali do brány ve vhodný okamžik. Má prostě přirozený růst,“ ocenil někdejší analytik Karla Brücknera.

„Je rozhodně nejlepší brankář české ligy. Spoluhráčům dává klid na hřišti. Když mají za sebou takového brankáře, který chytí šance a stačí jim dát jeden gól, vlévá jim to do kopaček velkou sílu. Dostal jistotu, nechybuje při vysokých míčích ani při standardkách, zmenšuje úhly a má schopnost podržet tým,“ vyjmenoval Jirkal přednosti plzeňské jedničky.

Má se Vaclík bát? Staněk roste do jedničky pro nároďák, míní Jirkal Video se připravuje ...

Kromě Staňka se trenér Michal Bílek mohl proti Karabachu spolehnout i na dobře fungující defenzivu. Přestože soupeř vládl v držení míče. „Podle statistik vypadá zápas jasně pro Karabach, ale nebylo to tak. Plzeň odehrála vynikající utkání z hlediska taktiky, soupeře do ničeho nepustila a naopak v první půli si vypracovala tři slibné situace, ze kterých měla dát gól,“ uvedl Jirkal.

V obranné čtveřici se poprvé v kvalifikaci Ligy mistrů objevil po přestupu ze Sigmy Václav Jemelka. „To je majstrštyk. Získat reprezentačního stopera v téhle fázi se nepodaří jen tak někomu," zdůraznil Jirkal.

Nováček v plzeňském kádru se postavil na levý kraj obrany. „Musíme si uvědomit, že hrál za Plzeň teprve druhý zápas. Klobouk dolů, dokázal, že se umí výborně adaptovat na nový tým. Patřil k nejlepším, hlídal Šedajeva, který si vůbec nekopl,“ podotkl Jirkal.

Ve středu pole pak kraloval Lukáš Kalvach. „Viděl jsem Karabach ve dvou zápasech a Kady byl vynikající. Jeho levá noha nacházela přesně spoluhráče, ale proti Plzni nedal jedinou finální nahrávku. Kalvach s ním měl těžký souboj, ale tohle je pro něj obrovské ocenění," chválil Jirkal.

A Plzeň podle stylu hry přirovnal ke španělskému velkoklubu. „Mám rád Atlético Madrid, které pod vedením Diega Simeoneho dostalo nálepku, že se proti němu těžko hraje, protože má propracovanou defenzivu. Nejlepší mužstva jako Manchester City nebo Liverpool s tím mají problém. Je to ale vyvážený tým, nejsou jen osobkáři. Stejně tak i Plzeň - má dobrý přechod do útoku, dokáže soupeře přimáčknout kolem vápna a dát góly,“ popsal Jirkal.

Viktoria ale od něj dostala pochvalu i do ofenzivy. „Přivedli ještě Basseyho (Fortune Bassey z Ferencvárose), je to brejkový hráč a když si na něj ostatní zvyknou, bude chodit sám na gólmana. Tohle se povedlo a je to nástavba na defenzivu. Tvrdím, že ofenzivě Plzně může konkurovat jen Slavia. Možná se mi dokonce líbí víc hra Viktorie, umí hrát do zavřené obrany a dobře řeší situace ze stran. Má druhé míče a dokáže soupeře přitisknout nevídaným způsobem. To je zásluha realizačního týmu,“ řekl Jirkal.

A jaké jsou šance Plzně do odvety s Karabachem, v níž kvůli karetnímu trestu bude scházet kapitán Lukáš Hejda? „Myslím, že to bude těžší než úvodní zápas. Oba týmy do toho dají všechno. Plzeň ale hraje doma, v zádech bude mít plný dům a celou republiku, což bude cítit. Vytvoří si šance na góly, může rozhodnout jedna povedená standardka,“ dodal Jirkal.