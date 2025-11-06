Předplatné

Midtjylland v EL zdolal Celtic. Příští soupeř Viktorie uspěl na hřišti Nice

Midtjylland v EL porazil Celtic
Midtjylland v EL porazil CelticZdroj: Profimedia.cz
ČTK, iSport.cz
Evropská liga
Fotbalisté Freiburgu ve 4. kole Evropské ligy zvítězili v Nice 3:1. Příští soupeř Viktorie Plzeň sice inkasoval jako první, ale rychle vývoj otočil a má na kontě už deset bodů. Dánský Midtjylland zdolal Celtic Glasgow také 3:1 a je se stoprocentní bilancí v čele tabulky. Zbývajících devět zápasů včetně utkání Západočechů s Fenerbahce začne v 21:00.

Freiburg se v bundeslize po pěti kolech bez vítězství propadl do spodní poloviny tabulky, ale na evropské scéně je dál neporažený. Přitom v Nice španělský útočník Omoruyi povedenou střelou dal divákům naději, že nula na bodovém kontě jejich týmu zmizí. Ale už za čtyři minuty srovnal dvacetiletý Švýcar Manzambi svým prvním gólem v sezoně. A do přestávky stihli hosté ještě další dva, když Ital Grifo proměnil penaltu a obrat dovršil Scherhant.

Midtjylland prošel do hlavní soutěže přes tři předkola a spolu s nimi už vybojoval celkem devět výher v řadě. Brankář Celticu Schmeichel nebude na návrat do své vlasti rád vzpomínat. Během prvního poločasu lovil míč třikrát ze sítě. Japonec Hatete z penalty jen zmírnil debakl a staronový trenér Celticu Martin O'Neill, který se na konci října vrátil na lavičku skotského mistra po 20 letech, zatím mužstvo neoživil. Domácím chyběl zraněný český obránce Adam Gabriel, který nehraje už od konce září.

V Basileji se poprvé v této sezoně v Evropské lize postavil mezi tyče Lukáš Zima. Brankářská jednička rumunského FCSB Tarnovanu totiž zahrál už ve 12. minutě před šestnáctkou rukou a dostal červenou kartu. Basilej, která na konci ledna přivítá Plzeň v posledním kole ligové části, početní převahu využila k výhře 3:1.

Českého gólmana dvakrát překonal Shaqiri, poprvé z penalty, podruhé do prázdné branky, když Zima nedosáhl na míč, který se odrazil od tyče. Třetí gól pak čtyřiatřicetiletý švýcarský útočník připravil pro Maročana Saláha.

Třetí výhru v řadě vybojovala Celta Vigo. V Záhřebu, který dosud neprohrál, dal dva góly během prvního poločasu Durán a o hattrick ho připravil jen domácí Dominguez. Obránce, který v létě přišel z béčka Barcelony, nechtěně pomohl svým krajanům, když si před nabíhajícím Duránem srazil míč do vlastní branky.

#TýmZVRPSkóreB
1Midtjylland440011:312
2Freiburg43108:310
3Celta Vigo43019:49
4Braga33005:09
5Lyon33005:09
6Plzeň32106:27
7Ferencváros32105:37
8Záhřeb42117:67
9FC Porto42114:47
10Brann32015:26
11Aston Villa32014:26
12Panathinaikos42027:66
13Basilej42026:56
14Young Boys32016:66
15Lille42026:66
16Fenerbahce32014:46
17GA Eagles42024:56
18Real Betis31204:25
19Nottingham Forest41216:55
20Boloňa31113:34
21Genk31111:14
22PAOK31115:64
23Sturm Graz41123:54
23CZ Bělehrad41123:54
25Celtic41124:74
26AS Řím31023:43
27Feyenoord31023:43
28Ludogorets31024:63
29Salcburk41034:63
30Stuttgart31022:43
31FCSB41033:73
32Utrecht40131:51
33Malmö40132:71
34M. Tel-Aviv30121:61
35Nice40044:90
36Rangers30031:60
  • Osmifinále
  • Play-off

