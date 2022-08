POHLED: Plzeň srostla s rolí outsidera. To může být její největší zbraň pro LM

David Limberský svůj tip na los Ligy mistrů netrefil, ale skupina smrti je z toho tak jako tak. Barcelona, Bayern Mnichov a Inter Milán – to je obrovská síla. Plzeň čeká pekelná fotbalová šichta: má vůbec nějakou šanci? „Viktoria se našla v roli outsidera a to je teď její největší zbraň,“ zazní v POHLEDU Adama Nenadála. „Jako by kouč Bílek přenesl na mančaft mentalitu, s kterou musel čelit kritikám fanoušků i expertů během svého působení u národního týmu. My proti zbytku světa, za každou cenu.“ A jedna prosba na závěr: zapomeňte na to si takové zápasy „užít“. Jde se do války!