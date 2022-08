Horváth po losu: Obrovské emoce, osypky nemám. Z Bayernu jde hrůza

Co říkáte na los?

„Jsou to obrovské emoce. Dostali jsme pravděpodobně nejtěžší skupinu, co byla k mání. Při představě nejhezčích stadionů, které jsou v Evropě, tedy Milán, Bayern a Barcelona, nás asi čeká spousta krásných zážitků, na které budeme vzpomínat.“

Vzpomínáte si, když jste na Barceloně a Bayernu nastupoval jako plzeňský kapitán v letech 2011 a 2013?

„Při těch vzpomínkách moc nejde být seriózní. Na Bayernu jsme prohráli 0:5, jednoznačně se nám to tam nepovedlo. Na Barceloně to dopadlo výsledkově lépe (0:2), ale moc jsme si nezahráli. To spíš v Praze (v azylu v Edenu) jsme si zahráli víc, i když jsme v deseti prohráli 0:4. V Miláně nás čeká krásný stadion, tam se těším asi nejvíc.“

Jsou takoví silní soupeři z trenérského pohledu za odměnu, nebo za trest?

„Jednoznačně za odměnu, všichni jsme to chtěli. Máme tři top týmy, v jiných skupinách by to asi nebylo jiné, ale tohle je velmi vybraná společnost. Půjdeme do šesti zápasů se špičkovými mužstvy, které mohou kluky zase posunout dál ve zkušenostech i způsobu hry.“

Dá se na takové celky nachystat?

„Osypky z toho nemám, těším se na to. Také pro nás trenéry to bude zajímavé srovnání, třeba tím, jak ubránit tyhle světové hvězdy. Viděli jsme v úterý za Karabach hráče s dvacítkou Kadyho, který by v takových klubech mohl působit. Tam jich bude na hřišti v poli deset. Uvidíme, na co budeme stačit. Bude to i pro trenéry velká výzva něco připravit, abychom byli úspěšní.“

Na který tým se těšíte nejvíc?

„Z Bayernu jde hrůza, naposledy dal sedm gólů Frankfurtu, co byl v osudí v prvním koši vedle nich. To není pro soupeře příznivé. Ale je to fotbal, všichni se na to těšíme. Atmosféra v šatně byla při losu taková, že čím jsme zůstávali déle v osudí a skupiny se postupně utvářely, bylo jasné, že buď dostaneme Paříž, nebo tohle. Emoce byly veliké. Trenér Vrba nám říkal, že takové zápasy si nemůžeme jít užít, ale věřím že, kluci si to budou chtít užít a uvidíme, jaké to přinese výsledky.“