Horváth chce přivézt body: Barceloně naše bránění nemusí vonět

Stejně jako plzeňští fotbalisté přišel na pražské Letiště Václava Havla ve šmrncovním obleku. Liga mistrů volá, i reprezentace západočeského klubu musí vypadat na úrovni. Pavel Horváth před odletem do Barcelony na úvodní duel ve skupině C Ligy mistrů vyprávěl také o tom, jak proti hvězdným hráčům vedl západočeské mužstvo jako kapitán na podzim 2011.

Jste připravení na to, co vás na Barceloně čeká?

„Všichni doufáme, že ano. Samozřejmě realita může vypadat jinak. Už z minulých zkušeností víme, že je to na hřišti ještě rychlejší. Uvidíme, jak to bude vypadat konkrétně v tomhle zápase.“

Čerpáte i z vlastních zkušeností?

„Minimálně. Mužstvo, které nastoupí za Barcelonu i to naše, je úplně jiné, než na podzim 2011, kdy jsme tam hráli poprvé. Spíš jde o vzpomenutí, že jsme tam už byli. Ale tenhle zápas bude úplně jiný.“

Dával jste hráčům nějaké tipy, jak atmosféru velkého zápasu a stadionu zvládnout?

„Nedával. Pro spousty z nich je takový zápas poprvé. Sami si to musí navnímat a vyrovnat se s tím.“

Vybavil se vám nástup z roku 2011, kdy jste Plzeň vedl na zápas v Barceloně jako kapitán?

„Vzpomínek jsou spousty. Zápas samotný nám úplně nevyšel. Výsledek byl přijatelný (0:2), ale fotbalově jsme si moc nezahráli. Doufám, že kluci, co nastoupí zítra, si zahrají víc, než my tenkrát.“

Je varováním střelecká forma Lewandowského, který po příchodu do Barcelony vstřelil už pět ligových branek?

„On moc nepolevil ze statistik, jaké měl v minulosti. Lewandowski v jakémkoliv týmu bude varováním. Není tam sám, je tam spousty dalších skvělých hráčů.“

Co bude pro tým největší výzvou?

„Všichni čekají bouřlivou atmosféru, ale nemyslím si, že je tam nějaké peklo, co se týká fanoušků. Spíš je tam hodně lidí, obrovský stadion a hřiště vypadá opticky veliké. Pro některé to může být překvapivé.“

V čem vám budou chybět zranění Kopic s Klimentem?

„Zrovna oni dva měli dobrou sportovní formu. Bohužel se zranili. Ale máme široký kádr na to, aby ostatní kluky nahradili.“

Hraje Barcelona v obrovské formě?

„Hlavně Raphinha je obrovská posila. Není tam dlouho, ale už teď jde o klíčovém a rozhodujícího hráče. Má obrovskou formu, těžko se brání. Věřím, že na to jsme připravení, kluci si budou pomáhat, budou blízko u sebe, aby tihle extra nebezpeční hráči neměli moc prostoru a mohli jsme je ubránit.“

Protočí trenér Xavi proti vám sestavu?

„Něco proběhlo v médiích, ale to jsou spekulace. Jde o první zápas ve skupině, hrají doma. Osobně si nemyslím, že bude na hřišti šest nových hráčů. Ale pro nás se nic nemění, nastoupíme proti Barceloně. Budou hrát naplno.“

Vidíte pod trenérem Xavim, že Barcelona pokračuje ve svém typickém herním stylu?

„Je to hodně podobné. Spousty kratších přihrávek, velký tlak po ztrátě míče. Pamatuji si ze zápasu u nich, že člověk nemá čas na to s balonem po zisku něco udělat. To jsou takové hlavní prvky, k tomu velká individuální kvalita hráčů.“

Jako hráč jste se na takový zápas těšil, těšíte se i jako trenér, nebo máte strach?

„Věřím, že kluci budou úspěšnější než my. Jednak že si zahrají víc fotbal a mohli bychom být úspěšnější, co se týká zisku bodů.“

Až tak vysoko pomýšlíte?

„Tohle mužstvo, které je v Plzni v současnosti, velmi dobře brání. To, jak bráníme my, nemusí Barceloně úplně vonět. Věřím, že hráče, které jsme zmiňovali a jsou individuálně skvělí, dokážeme dostat do situací, které pro ně nebudou komfortní. A že dokážeme na Barceloně překvapit.“