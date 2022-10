Jak na Bayern: Co navrhujete? ptal se Bílek novinářů. V sestavě je otazník

Máte jasno o sestavě, ve které bude kvůli vyloučení proti Interu chybět Pavel Bucha?

„Buchič nebude k dispozici, máme tam dvě varianty. Čermi (Aleš Čermák) nebo Modou (Modou N'Diaye). Nedostávali tolik příležitostí, nebude jednoduché do takového zápasu naskočit. Ale oba mají kvalitu, aby mezeru po Buchym zacelili. Věřím oběma hráčům, ještě uvidíme, jak se rozhodnu.“

Podaří se nahradit zraněného Jindřicha Staňka?

„Jindra je velmi důležitým hráčem, gólman s výbornou výkonností. Pokud někdo takový vypadne, je to logicky ztráta. Ale Marián (Tvrdoň) naposledy na Bohemians odchytal dobrý zápas, hodně nás podržel ve druhé půli. Půjde o jeho další velkou zkušenost, Mariánovi věříme.“

Koho z hráčů Bayernu považujete za nejvíc nebezpečného?

„Musiala, Mané, Sané, Gnabry, ta kvalita je obrovská. Obrovská rychlost, jsou velmi dobře technicky vybavení. Na všechny ofenzivní hráče Bayernu si musíme dát velký pozor, mají rychlý přechod do útoku, s tím si musíme poradit.“

Evropská konfrontace v těžké skupině Ligy mistrů Plzni přinesla porážky. Přemýšlíte o změně stylu hry?

„A co navrhujete? (úsměv) Je těžké otevřít hru proti takovým týmům. Jsme rádi, že hrajeme takovou těžkou skupinu, pro všechny jde o obrovskou zkušenost. Na Barceloně jsme prohráli vysokým rozdílem (1:5), ale sehráli jsme tam slušné utkání. Doma s Interem jsme měli hrát odvážněji, to se nám nepodařilo. Čeká nás obrovsky těžký soupeř, možná největší favorit celé Ligy mistrů. Bude to zkouška, ale určitě nebudeme nic měnit. Chceme hrát stejně jako doteď ligová i pohárová utkání. Poctivě zezadu, podnikat rychlé protiútoky, spoléhat na standardky. Ale když si je chceme vytvořit, musíme být odvážní i do ofenzivy.“

Ukázal vám návod Augsburg, který před dvěma týdny doma zvítězil nad Bayernem 1:0?

„Je pravda, že v bundeslize Bayern několikrát ztratil. Ale všechny zápasy byly podobné. Bayern měl obrovskou převahu, soupeř pozorně bránil. Vždycky týmu hodně pomohl brankář, čelil množství střel a šancí, Bayern měl i trochu smůlu. Jestli chceme pomýšlet na úspěch, musíme se prezentovat stejně.“

Jaké je podle vás aktuální rozpoložení Bayernu?

„Dva hráči mají covid (Kimmich, Müller), ale pro Bayern to není tak obrovská ztráta, i když jde o skvělé hráče. Mají za ně rovnocenné náhrady, nepočítáme s tím, že bude Bayern nějak výrazně slabší. Jak jsem říkal - všechny zápasy, co ztratil, byl Bayern výrazně lepší, ale zakončení nebylo takové, jaké by si přál. Čeká nás nesmírně těžké utkání, byť Bayern několikrát klopýtnul.“

Lepší se Plzeň díky konfrontaci s takovými týmy?

„Jednoznačně každý takový zápas musí tým posílit. Na Barceloně jsme výrazně prohráli, ale pouštěli jsme si také naše velmi dobré momenty. Dobře jsme zakombinovali, vytvořili si šance. Na Bohemce jsme nesehráli dobrý zápas, to víme, ale v těch předešlých byla v lize vidět na hráčích větší sebedůvěra. Těžké zápasy v Lize mistrů třeba prohrajeme, ale naše sebedůvěra bude neustále stoupat. Takové zápasy potřebujeme hrát.“