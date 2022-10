Čermák, odložená opora Plzně. Na hraně kádru, teď šance na Bayernu?

Před třetím zápasem ve skupině Ligy mistrů řeší plzeňský trenér Michal Bílek nepříjemné dilema. Ze sestavy vypadl klíčový muž Pavel Bucha, který pyká za zbytečné vyloučení v předchozím duelu s Interem (0:2). Do středu pole k Lukáši Kalvachovi připadají v úvahu dvě možnosti.

„Čermi (Aleš Čermák) nebo Modou (Modou N'Diaye). Nedostávali tolik příležitostí, nebude jednoduché do takového zápasu naskočit. Ale oba mají kvalitu, aby mezeru po Buchym zacelili. Věřím oběma hráčům, ještě uvidíme, jak se rozhodnu,“ prohlásil Bílek den před výkopem na Bayernu.

N'Diaye splňuje požadavky směrem dozadu, jde o silovějšího hráče. Jenže s minimem zkušeností z velkých zápasů, navíc v aktuální sezoně zasáhl pouze do čtyř utkání, dvakrát šel od začátku (Hradec, Slovácko). Čermák je v Plzni mnohem víc odzkoušený, kvalitnější na balonu i směrem do ofenzivy. Ale v aktuálním ročníku na tom s vytížením není o mnoho lépe – naskočil sedmkrát, pouze dvakrát odehrál větší porci minut – poločas proti Hradci a od začátku naskočil v Liberci, kde nastoupil vedle Kalvacha.

Pokud trenéři ukáží na Čermáka, dostane šanci nasměrovat své angažmá v Plzni lepším směrem. Technického i fotbalově velice kvalitního záložníka neustále sráží zranění, naposledy pauzíroval během letní přípravy. Pak složitě naskakoval do rozjetého vlaku a v nabitém programu vypadl z nejužší rotace.

Stále jeden z nejlépe placených členů týmu

Čermákovi v Plzni běží poslední rok lukrativní smlouvy, která z něj dělá jednoho z nejlépe placených hráčů týmu. (Žebříček 50 nejlépe placených fotbalistů ve F:L v minulé sezoně ZDE>>>) V 28 letech by měl být na sportovním vrcholu, jenže potenciál nenaplňuje. Také vinou zdravotních problémů, které mu zkřížily plány prakticky pokaždé, když se dostával do ideální formy. Naposledy šlo o svalové zranění, kvůli němuž vynechal start sezony.

Na konci léta se řešil Čermákův odchod, možností byla výměna do Hradce místo Adama Vlkanovy, zájem měl také Pavel Vrba v Baníku, který na technickém hráči rád stavěl. Levonohý záložník se nakonec rozhodl setrvat v Plzni a počkat na šanci.

Ta může přijít na Bayernu, kde ho čeká složitý úkol. Proti extra silnému soupeři držet střed pole, spíš běhat bez balonu a plnit defenzivní úkoly. Ofenzivní kejkle před soupeřovou bránou, kde je nejsilnější, se očekávat příliš nedají. Čermák vždy vynikal precizní levačkou, citem pro kombinaci i klidem na míči. Slabší je to v rychlostních atributech, osobních soubojích a směrem do defenzivy, na čemž trenérský štáb Michala Bílka obzvlášť lpí.

Někdejší kapitán české jednadvacítky může ukázat, že si zaslouží místo v plzeňském kádru. Okolnosti nahrávají k tomu, aby ochutnal znělku Ligy mistrů a zahrál si sváteční duel v Allianz Areně. Oproti situaci v létě, kdy se ocitl na hraně plzeňského kádru, jde o otočku o 180 stupňů. Symbolizuje to celou Čermákovu kariéru, která je plná vzestupů i pádů. Před pěti lety na konci angažmá ve Spartě ošklivě boural pod vlivem alkoholu, kvůli níž přišel o EURO do 21 let.