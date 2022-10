Alexander-Arnold umlčel kritiky. Řeší se bránění, Klopp se ho zastal

Začátek sezony nezachytil Liverpool v ideálním rozpoložení, když z úvodních deseti zápasů dokázal zvítězit pouze ve čtyřech případech. Tým z města Beatles, vyznačující se jinak silnou defenzivou, inkasoval v tomto období 14 branek, což bylo v minulých sezonach něco nepředstavitelného.

Kritika se snášela hlavně na dva stavební kameny defenzivní řady - Virgila Van Dijka a Trenta Alexandera-Arnolda. První jmenovaný na reprezentačním srazu sám uznal, že začátek sezony nebyl ideální. „Vím, že mě úvod sezony nezastihl v ideální formě, moc dobře jsem si toho vědom. Sám dobře vím, když udělám chybu. Taky si uvědomuji, že jsem důležitým hráčem v klubu i reprezentaci a cítím zodpovědnost,” uvedl stoper.

Druhé opoře obranné čtveřice Liverpoolu byla vyčítána hlavně slabá defenziva a jeho laxnost při defenzivních povinnostech. Trentovým kritikům přidal vítr do plachet i reprezentační kouč Anglie Gareth Southgate, když Liverpoolčana nenasadil ani do jednoho utkání Ligy národů, prý kvůli jeho defenzivním nedostatkům. Kritiku Arnolda odmítl trenér liverpoolského kolosu Jürgen Klopp. „Lidé hovoří o tom, že Trent není dobrý obránce, to však není pravda. On je dobrý obránce, jenom vždy nebrání tak jak by měl. Je mu stále teprve 23, pracujeme na tom,” řekl kormidelník Liverpoolu.

Je pravda, že třeba v duelu 2. kola Ligy mistrů proti Neapoli Trent doslova „vyhořel”. Povedený výkon nepodal ani o víkendovém duelu proti Brightonu, kdy se namotal ke všem třem inkasovaným brankám. Na tyto výkony však dala liverpoolská hvězda zapomenout v duelu s Rangers, kdy byl do defenzivy bezchybný a navíc zápas rozhodl povedenou trefou.

Liverpool čekají v příštích týdnech těžké ligové zápasy s Arsenalem, Manchesterem City a West Hamem, až tyto duely skutečně ukáží jestli se krajní bek v defenzivní fázi opravdu zlepšil. Do mistrovství světa schází necelých sedm týdnů a TAA jako jeden z nejlepších pravých beků světa by chtěl Albion určitě reprezentovat. Dokáže za tuto dobu přesvědčit Garetha Southgata, že do jeho výběru patří? Nezbývá nic jiného než čekat a bedlivě sledovat beze sporu talentovaného krajního obránce.