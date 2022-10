Loupež po italsku: VAR okradl Barcu, šílený scénář pro Plzeň ve hře

Zatímco Bayern demoloval Plzeň (5:0), v Miláně se odehrávala klíčová bitva. A šlo o hodně. Bavorská mašina se neohlíží doleva ani doprava a míří za postupem do vyřazovací fáze Ligy mistrů. Teď jde o to, kdo ji doplní? V lepší výchozí pozici se nachází Inter, který udolal Barcelonu (1:0). „Jsem opravdu nas**ný,“ vztekal se hostující kouč Xavi po zápase. VAR jeho tým v nastavení obral o jasnou penaltu… Což udrželo bláznivý scénář pro Viktorii naživu, je ale spíš z kategorie sci-fi.

Běžela první z osmi nastavených minut. Barcelona se tlačila za vyrovnáním, akutně potřebovala skórovat. Sergi Roberto z rohu vápna poslal míč na Ansu Fatiho, ten se skládal do hlavičky, jenže míč ho minul.

Hrozící nebezpečí odvrátil Denzel Dumfries, pravý zadák Interu zasáhl na poslední chvíli. Ale rukou, což Fati ihned signalizoval. Jako na talíři to měl hlavní sudí ze Slovinska Slavko Vinčič. Píšťalka ovšem zůstala němá.

Hráči „blaugranas“ při přerušené hře rozhodčího obklíčili, domáhali se spravedlnosti. Spoléhali se na pomoc od videa. A vskutku. VAR pošeptal Vinčičovi: „Počkej, máme tu spornou situaci.“

Zkoumalo se, zda nešlo o technický nedostatek, že si nizozemský bek nastřelil míč do ruky hlavou sám. Opakované záběry ale tuhle variantu vyvrátily. Nebylo o čem, mysleli si všichni.

VAR zkoumal, zda se Dumfries nedotkl míče nejprve hlavou a rukou až poté. V tom případě by mohlo jít o technickou nedokonalost • Foto Repro Nova Sport 3

Dumfries se sice šrouboval do vzduchu, aby zabránil gólové šanci. Marně. Balon hlavou netrefil, zato rukou ano. Tohle viděli všichni… I trenér Interu Simone Inzaghi už se mračil, své modlitby směřoval k tomu, aby Andre Onana penaltu lapil.

Jenže k úžasu jeho, hráčů, diváků na stadionu i u obrazovek dostal Vinčič pokyn k tomu, aby hra pokračovala, žádný pokutový kop!

I Simone Inzaghi věděl, že se měla pískat penalta... • Foto Repro Nova Sport 3

„Jsem fakt nas**ný,“ zuřil Xavi, kouč Barcelony. „Šlo o jasnou ruku, je to nespravedlnost.“

Po rozhodčím chtěl vysvětlení. „Ničemu nerozumím. Proč se nepískala penalta?“ krčil rameny Xavi, jenž prosazuje, aby sudí po zápasech předstoupili před kamery a vysvětlili svá rozhodnutí.

Jenže z dalších záběrů bylo zřetelné, že Dumfries se míče hlavou vůbec nedotkl. Šlo tedy o jasnou ruku a tudíž i penaltu • Foto Repro Nova Sport 3

Toho se po duelu na San Siru nedočkal. „A teď už s tím ani nic neuděláme,“ povzdechl si a v krku dožvýkával hořký knedlík. Pocit křivdy se těžko skrývá a ještě hůř tráví.

Situace v „plzeňské“ skupině C se tak pro Barcelonu zasukovala. Po třech hracích dnech má na kontě tři body, Inter šest a první Bayern devět. Viktoria v roli outsidera rozdává povinné body a vylepšuje soupeřům skóre.

Pokud Barcelona prohraje s Interem i domácí odvetu, cesta do osmifinále Ligy mistrů povede už jen přes Bayern, který by musela porazit o tři góly, jelikož v prvním padla duelu 0:2 a zároveň spoléhat na pomoc milánského celku.

„Jsme v nekomfortní situaci,“ ví moc dobře Xavi. „Máme před sebou tři finále a všechna musíme vyhrát.“

Dojít může i na šílený scénář, kdy by Viktoria v posledním utkání skupiny mohla mít stále šanci na postup do Evropské ligy. Za předpokladu, že Barcelona podlehne Interu i Bayernu, v šestém hracím dni by do Štruncových sadů jela se třemi body.

A jelikož o pořadí ve skupině rozhoduje vzájemná bilance, Plzni by stačila maličkost. Porazit španělského giganta o pět branek… Na Camp Nou totiž v prvním utkání padla 1:5.