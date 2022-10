ONLINE U19: Plzeň - Bayern 1:0. Skvělý start, prosadil se Krůta

Fotbalisté Plzně do 19 let jdou do dalšího boje v rámci základní skupiny UEFA Youth League. V Přešticích hostí od 13 hodin slavný Bayern Mnichov, který mladíci Viktorie dokázali v minulém týdnu po obratu v závěru nečekaně porazit venku 2:1. Naváží na tento výsledek a vrátí se po úvodních prohrách s Barcelonou a Interem Milán do boje o postup do vyřazovací části? ONLINE PŘENOS sledujte na iSport.cz.