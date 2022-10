Trenér Xavi po vyřazení Barcelony: Možná jsme výprask potřebovali

„Taková je naše realita, musíme se jí postavit čelem. Možná přesně to jsme potřebovali, dostat výprask, abychom mohli růst. Mrzí nás to, ale musíme změnit nastavení a začít bojovat o zbylé trofeje,“ prohlásil Xavi na tiskové konferenci.

„Před utkáním s Bayernem byl konec, nic už jsme s tím nemohli udělat. Hlavní důvod, proč jsme se do této situace dostali, byly naše chyby v předchozích zápasech. Selhali jsme v koncovce,“ uvedl Xavi, který byl jako hráč u čtyř z celkových pěti triumfů Barcelony v Lize mistrů.

Katalánci vedle dvou porážek s Bayernem Mnichov nezvládli ani duely s Interem Milán, který na jejich úkor postoupil do osmifinále z druhého místa. Na San Siru podlehli úřadujícímu italskému vicemistrovi 0:1, na Camp Nou s ním pak remizovali 3:3.

„Zápas na Interu byl jedním z těch, který mě zasáhl nejvíc. Kvůli tomu jsme ztratili kontrolu nad vlastním osudem. Myslím si, že to pro náš tým bylo opravdu kruté,“ konstatoval mistr světa a dvojnásobný evropský šampion se Španělskem.

Jeho mužstvo šlo do utkání s bavorským celkem s vědomím, že do osmifinále nepostoupí. „Bayernu jsme se nevyrovnali, byl lepší. V Mnichově jsme to byli my, ale na Camp Nou byl Bayern lepší, měl větší nasazení. Vyřazení před zápasem nás psychicky zasáhlo,“ přiznal Xavi.

Barcelona zakončí hlavní fázi „milionářské“ soutěže v úterý v Plzni. Na jaře se představí v Evropské lize, kde v minulé sezoně nestačila ve čtvrtfinále na pozdějšího vítěze Frankfurt.