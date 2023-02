PSG v kleštích, Mbappého ofsajdový nástup. Proč střídal? diví se osobnosti

Kylian Mbappé naskočil do utkání s Bayernem až v 57. minutě • Reuters

Nejlepší útočníci světa na soupisce automaticky neznamenají úspěch. PSG obdrželo v úterý večer nepříjemný direkt. Úvodní osmifinále Ligy mistrů dopadlo lépe pro Bayern, němečtí šampioni si do Mnichova odvezli výhru 1:0. Nepomohl ani uzdravený Kylian Mbappé, který naskočil ve druhé půli. Dvě branky v závěru, kdy si domácí konečně vytvářeli převahu, neuznal francouzskému démonovi sudí kvůli ofsajdu. Nástup klíčové persony přišel pro hvězdný tým pozdě.

Bayern drtil domácí skvadru během celé první půle, převahu korunoval v 53. minutě. Kingsley Coman si na zadní tyči počkal na centr Alphonsa Daviese a rozhodl utkání. Branku proti bývalému klubu neslavil, přitom zopakoval trefu z finále Ligy mistrů stejných celků z roku 2020.

Naopak PSG zápas dlouho vůbec nezvládalo. V první půli ze strany domácích barev pomalu nebylo co hodnotit. Bilance slavného klubu s hvězdnou ofenzivou vypadala tristně. Bayern zvítězil 60:40 na držení míče, 9:1 na střely a 2:0 na střely na bránu, 4:0 na rohy a 35:10 na počet útoků. Jediný pokus ze strany PSG byl Messiho přímý kop ze samého závěru poločasu, který ale mířil do zdi.

Bolestně scházel Kylian Mbappé. Francouzský klenot vynechal tři zápasy kvůli zranění, doktoři ho pustili pouze na lavičku. Za stavu 0:1 a bezkrevnému výkonu nebylo na co čekat. Mbappé vyběhl na plac v 57. minutě za burácení domácích fanoušků.

Až poté se hra domácích hvězd absolutně změnila. Mbappé hrnul své parťáky za vyrovnáním, do té doby bezkrevné mužstvo konečně oživilo ofenzivu. Francouzský šutér sice dvakrát rozvlnil síť, ale pokaždé z ofsajdové akce. Najednou se dostávali do šancí i Neymar s Messim, kteří byli do té doby kvůli velké pasivitě svých parťáků vepředu odříznutí. Na vyrování ale drtivý závěrečný tlak nestačil.

Rozhodl se trenér správně?

„Začít hrát v 75. minutě je hodně málo. Příchodem Mbappého se hra Paříže absolutně změnila. Nabízela se otázka, proč nehrál od začátku,“ hodnotil utkání ve studiu stanice Premier Sport trenér František Straka . „V závěru, co byl na hřišti, vypadal Mbappé naprosto v pořádku, obraz zápasu se změnil. Trenér si musí položit otázku, zda to udělal dobře,“ doplnil Straku ve studiu legendární český záložník Karel Poborský .

Nástup Mbappého až v průběhu druhé půle se určitě bude hodně rozebírat. Francouzský démon se pilně rozcvičoval už o přestávce, po zranění vypadal připravený ihned skočit do hry. Trenér Christophe Galtier nejspíš nechtěl riskovat a pustil klíčového muže ofenzivy do hry až ve chvíli, kdy mužstvo muselo otáčet zápas.

PSG sice předvedlo dozadu velmi kompaktní, pozorný výkon, velmi dobře si vedl veterán Sergio Ramos . Nicméně absolutně scházela mezihra. Uprostřed pole dominoval Bayern, až do doby Mbappého nástupu naprosto kontroloval hru.

„Veratti jako nejsilnější člen zálohy PSG je po zranění, ale je to spíš takový uklízeč. Jenže když hrají všichni tři (Messi, Mbappé, Neymar), tak zálohu nepotřebují. Přechod dopředu maximálně zrychlí a dostávají se do šancí. Ale dokud Paříž nevystřídala, domácí záloha byla výrazně slabší,“ všiml si Poborský.

Bayern nakonec přežil závěrečný tlak tří hlavních hvězd a odletěl z Paříže spokojený. Osmifinálovou partii má výborně rozehranou. Messi s Neymarem a další domácí borci naopak poslouchali pískot nespokojených fanoušků. PSG prohrálo třetí zápas po sobě, což se slavnému klubu „povedlo“ naposledy v roce 2011. Odveta se hraje v Mnichově ve středu 8. března.