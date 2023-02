Šmicer o krizi Liverpoolu: Čas na obměnu. Kloppovi fandím, je legenda

I proto je Jürgen Klopp jízlivý a moc nepřijímá negativní komentáře?

„V takové situaci je podle trenéra každá cílená a neadekvátní kritika problém. Hůř se na to reaguje a sám Klopp cítí, že má problémy jak v týmu, tak v komunikaci směrem ven.“

Co říkáte na některé z jeho posledních výstupů vůči novinářům?

„Zaregistroval jsem, jak mu jeden novinář pokládal otázku a on řekl, že mu na ni neodpoví. Ale že když tu samou položí někdo jiný, jemu ano. Prý kvůli tomu, že o něm a Liverpoolu psal příliš negativně. Po neúspěších jsou všichni nervózní. I takový trenér, jako je Klopp.“

Dokonce se spekulovalo o Kloppově odvolání, byť aktuálně údajně nehrozí. Je to až tak vážné?

„To, co odvedl pro klub, mu už nikdo nikdy nevezme. Přivedl do Liverpoolu všechny poháry - ligu, Champions League, superpohár, hrál i finále Evropské ligy. Už teď je klubovou legendou. A je taky otázka, jak to on cítí teď. Jakékoli rozhodnutí v této sezoně bych nechal na něm.“

Má Liverpool pod Kloppem ještě nějaký potenciál?

„Zbývá ještě sedmnáct zápasů, určitě jsou kluci schopni se zvednout. Není konec, přál bych si, aby se dostali do některého z evropských pohárů pro příští sezonu.“

Co by měl Liverpool udělat do budoucna?

„Musí se připravit na letní transferové okno. Tým bude potřeba trochu změnit. Je na čase obměna kádru. Jestli má Jürgen sílu a chuť, určitě bych s ním pokračoval dál. Může do toho jít, obměnit tým, nebo si říct: Hele, já jsem tady za sedm let vyšťavený, bude potřeba vytvořit nový kádr, radši si odpočinu a nechám to někomu jinému. Mám ho ale rád, fandím mu a chtěl bych, aby u toho lepšího Liverpoolu byl zase Jürgen.“