LM ONLINE: City - Bayern 1:0, parádní trefa! Inter vede v Lisabonu

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 27. Rodri Hosté: Sestavy Domácí: Ederson – Akanji, Dias, N. Aké, Stones – Rodri, B. Silva – De Bruyne, Gündoğan (C), Grealish – Haaland. Hosté: Sommer – Pavard, Upamecano, de Ligt, A. Davies – Goretzka, Kimmich (C) – Coman, Musiala, Sané – Gnabry. Náhradníci Domácí: Ortega, Carson, Walker, Laporte, Phillips, Álvarez, Mahriz, Gómez, Perrone, Palmer, Lewis Hosté: Schenk, Ulreich, Sarr, Mané, Blind, Cancelo, Müller, Mazráwí, Gravenberch, Tel, Stanišić Karty Domácí: B. Silva Hosté: A. Davies Rozhodčí Gil Manzano – Barbero, Nevado (ESP) Stadion Etihad Stadium, Manchester

Je bezesporu jedním z nejlepších trenérů všech dob. V jeho úspěchy nabitém CV však zeje jedna velká díra: již dvanáct let nezvedl Pep Guardiola nad hlavu trofej pro vítěze Ligy mistrů. Miliardářskou soutěž sice dvakrát ovládl s Barcelonou. Jak v Bayernu, tak zatím nyní i v City, ovšem nedokázal naplnit velká očekávání, s nimiž do klubu přicházel.

„Tyto otázky dostávám rok co rok od mého příchodu. Každý ročník děláme maximum, ale prostě to zatím nestačilo. Michael Jordan má šest titulů v NBA, ale na jejich zisk potřeboval šestnáct sezon. My se musíme nyní soustředit především na to, abychom jeli do Německa s dobrým výsledkem,“ je si Guardiola vědom síly soupeře.

Na své straně má španělský stratég velice silnou zbraň. Sehrané duo Kevin De Bruyne a Erling Haaland. Nor naskočil o víkendu po doléčeném zranění ihned do základní sestavy a dvěma góly řídil vítězství 4:1 na hřišti Southmaptonu. U první branky mu asistoval právě Belgičan, jenž je Haalandovým vrchním nahrávačem. V aktuálním ročníku mu připravil již 7 gólů.

„Celkově jsou vynikajícím týmem, který je plný kvalitních hráčů. S Erlingem Haalandem jsou navíc mnohem nebezpečnější z brejkových situací. K tomu mají i šikovné křídelní hráče. Je to kompletní mužstvo stejně jako my,“ charakterizoval soupeře Kingsley Coman z Bayernu.

Haaland je především díky svému pětigólovému představení v osmifinále proti Lipsku s deseti brankami nejlepším střelcem Ligy mistrů. Dokazuje tak, že mu tato soutěž sedí. Vždyť v 25 startech nasázel již 33 gólů.

„Je pro nás nesmírně důležitý. Je klíčové mít v týmu hráče, který je schopen skórovat z ničeho. V minulosti jsme sice neměli problém střílet branky, ale přesto je Erling naprosto speciální. Kupovali jsme ho, aby nám pomohl vyhrát Champions League,“ neskrývá Guardiola.

To jeho protějšek Thomas Tuchel se bude muset obejít bez svého útočníka č. 1. Eric Choupo-Moting, v této sezoně druhý nejlepší střelec Bayernu, kvůli problémům s kolenem k prvnímu utkání vysoce očekávaného čtvrtfinále ani neodcestoval.

„Víme, že potřebujeme předvést náš top výkon. Do zápasu musíme dát všechno, co v nás je, hrát chytře a nalézt správná taktická řešení. Jsme na City připravení,“ věří i přesto svému týmu Tuchel.

Byl to právě současný kouč Bayernu, kdo s Chelsea zastavil Cityzens před dvěma roky ve finále. „Už je to za mnou. Celý zápas jsem si dávno zanalyzoval. Bylo to vyrovnané utkání a ve fotbale takové duely někdy zvládnete a někdy ne. To je součástí hry a já nežiju minulostí,“ ubezpečuje Guardiola, jenž se Bayernu jako soupeř postaví teprve potřetí ve své kariéře.

Dosavadní dva zápasy odkoučoval před čtrnácti lety rovněž ve čtvrtfinále Ligy mistrů. Tehdy s Barcelonou nejprve slavil výhru 4:0 na Camp Nou. Postup následně stvrdili remízou 1:1 v Allianz Aréně.

Vstoupí Guardiola do stejné řeky i podruhé?

Manchester City v Lize mistrů pod Guardiolou