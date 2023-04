Konec Neapole? Jalový útok, marná obrana a dle kouče i nespravedlnost

Když se do čtvrtfinále Champions League nalosovaly dvě značky z Apeninského poloostrova, kdekdo měl jasno. Neapol se prezentovala od začátku sezony oku lahodícím fotbalem, který navíc přinášel výsledky v podobě jasného vedení v Serii A i dosud bezproblémového tažení Ligou mistrů.

AC Milán působil jako chudší příbuzný v jakémkoliv srovnání. Jenže mezi osmi nejlepšími kluby Evropy se vše smazalo. Milánský tým doma vyhrál 1:0, v Neapoli urval remízu 1:1, postupuje a potvrdil svou DNA evropského velkoklubu.

Italská média se shodují na dvou věcech. Pro Neapol to nemůže znamenat, že tato sezona dopadne špatně, protože se velmi pravděpodobně pod Vesuv po 33 letech vrátí italský titul. A pak také s Rossoneri prostě nechcete jít v Champions League do křížku.

Po Realu Madrid je AC se sedmi evropskými tituly nejúspěšnějším klubem v historii Ligy mistrů i jejích předchůdkyň, což svěřenci Stefana Pioliho na horkém pažitu v Neapoli potvrdili, i když sám italský lodivod připomněl zásadní aspekt. „Vedení po prvním zápase 1:0 nám sice v jednom směru pomohlo, ale v druhém nás svazovalo. Mnoho mých svěřenců tak důležitý zápas nikdy nehrálo a je v pořádku, že jsme se zejména ve druhé půli už za celkového stavu 2:0 uchýlili k defenzivě. Všichni se obětovali pro tým. Jsem na nás hrdý a šťastný za fanoušky, tento postup je pro ně.“

Trpce snášel vyřazení bezprostředně po utkání kouč domácích Luciano Spalletti, který hledal důvody vyřazení i v prvním utkání v Miláně, kde karetní tresty nepustily do odvety Korejce Kima a Kamerunce Anguissu. „Byli jsme potrestáni za to, co se přihodilo v prvním utkání. Dva důležití hráči nemohli hrát kvůli kartám, které byly uděleny nespravedlivě. Když potom ve 37. minutě soupeř nedal penaltu, která byla jasná, bohužel nás to dostatečně nenabudilo.“

Absence dvou zmíněných hráčů, zraněný Simeone a Victor Osimhen vracející se z marodky? K ideálu měla sestava Partenopei daleko. Spalletti navíc musel už v prvním poločase dvakrát střídat kvůli zdravotním patáliím Mattea Politana a Maria Ruie.

Celkově Neapol měla převahu, jasně držela míč, suverénně více střílela na branku. Nakonec se i domácí dočkali penalty poté, co rukou ve vápně zahrál Fikayo Tomori. Jenže možná i pod tlakem toho, že času na dva nutné góly nezbývalo příliš, v 82. minutě Chviča Kvaracchelija selhal. Když v nastavení vyrovnal hlavou Osimhen, bylo pozdě.

Blankytně modří se v posledních zápasech bez zraněného Osimhena až nečekaně trápili a potvrdilo se, že nigerijský kanón je pro tým až příliš důležitý. Přitom se jej v Maradonově městě podaří udržet jen stěží. Pokles formy zaznamenal gruzínský fantom Kvaracchelija. Když se tohle sečte s naivní obranou proti AC Milán, není vlastně výpadek Neapole zase tak šokující.

Portugalec Rafael Leao si dělal s obranou domácích doslova, co chtěl a po utkání mu vysekl poklonu i mistr světa Bastian Schweinsteiger. „Když bude takhle hrát pravidelně, tak bude patřit mezi tři nejlepší fotbalisty na světě.“

Neapol sice tlačila, ale jindy škvírky v zadní linii vyměnila otevřená vrata, do kterých portugalský křídelník vstupoval s jistotou. Z jeho práce nejedenkrát mohl těžit Olivier Giroud, jenže francouzský útočník selhal při penaltě i poté v jasné tutovce, kdy jej vychytal skvělý Alex Meret. Kdyby na výsledkové tabuli v poločase svítil stav 0:3, nikdo by se nemohl divit, přestože Neapol opticky tlačila.

Domácím nebylo přáno, AC Milán se tak stává poměrně nečekaným postupujícím a pokud odvetu proti Benfice zvládne Inter, dojde na třeskuté semifinále dvou klubů ze San Sira.