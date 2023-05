Liga mistrů ONLINE: Real - Man. City 1:0. Vinícius Jr. udeřil, skvělý Courtois

Erling Haaland se raduje z gólu do sítě West Hamu • Reuters

V úterý dojde v Lize mistrů i na souboj Erling Haaland vs. Karim Benzema • Koláž iSport.cz

Pro mnoho fanoušků jde o předčasné finále Ligy mistrů. V semifinále totiž proti sobě hrají giganti Real Madrid a Manchester City. Kdo pronikne do opravdového finále, v němž na vítěze bude čekat jeden z dvojice městských rivalů AC Milán vs. Inter? Bude to parta kolem nestárnoucích hvězdných fotbalistů Modriče a Benzemy, nebo Guardiolův výběr s útočnou superstar Haalandem? Napoví první duel, který odstartoval ve 21:00. Bitvu velkoklubů sledujte ONLINE na iSport.cz.